Palma contará con un nuevo hotel en el verano 2023 frente al palacio de Marivent

Frente al palacio de Marivent se ha puesto en marcha un nuevo proyecto hotelero con la transformación de un edificio sito en la calle Joan Miró, en Ciutat. Se trata del futuro OK Hotel Marivent Palma, establecimiento que se inaugurará en el verano 2023 y será operado por la gestora creada por OK Group y Smy Hotels, cadena del Grupo Logitravel.

El nuevo hotel, en el número 250 de la calle Joan Miró, contará con 20 habitaciones, restaurante y piscina en la azotea con vistas al palacio de Marivent. La reforma integral del inmueble empezó este jueves, según explica el director de desarrollo de Smy Hotels, Jose Yudici.

OK Group, de Othman Ktiri, -el empresario que repartió un millón de euros esta Navidad entre sus empleados-, y Smy lanzaron el pasado septiembre una gestora hotelera que arrancó con diez establecimientos que ya gestionaba Smy la cadena de Logitravel. Además explotará hoteles con la marca OK Hotels, como el nuevo Marivent. La operación supuso la entrada de OK Group en el sector hotelero. Esta nueva empresa conjunta de las dos firmas supone que a los huéspedes se les ofrecen ofertas especiales para alquilar vehículos eléctricos con OK Mobility, así será en el caso del hotel palmesano.

OK y Smy Hotels han ido cerrando otros firmas de nuevos establecimientos, como las recientes en Grecia, en Santorini y Mykonos.