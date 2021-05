El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, prevé convertir su empresa en “el Amazon de la movilidad”. A pesar del varapalo económico que ha provocado la covid-19, el responsable de OK Mobility apunta que ha cerrado el año con un EBITDA positivo de 17 millones de euros debido, según apunta, “a la resistencia” de su modelo de negocio disruptivo.

¿Cómo nace OK Mobility?

OK Mobility nace de una profunda transformación estratégica que hemos llevado a cabo dentro de nuestro grupo empresarial OK Mobility Group con el objetivo de unificar todos nuestros servicios bajo una única propuesta de movilidad más global, digital y centrada en el cliente. Englobamos las que habían sido hasta ahora nuestras principales divisiones de negocio bajo esta nueva marca, centrada en el alquiler, la venta y el producto de suscripción.

¿Cuál es el valor diferenciador de su empresa respecto a otras?

En OK llevamos casi dos décadas construyendo un modelo de negocio disruptivo e integrado -compra, alquiler y venta- que nos permite controlar todo el ciclo de vida del vehículo al 100%, desde su compra a fabricantes y proveedores hasta su comercialización y venta. Y, en medio de este proceso, nosotros mismos los alquilamos o los ofrecemos como producto de suscripción.

Su apuesta es ofrecer precios bajos y altas calidades, ¿cómo se consigue ser rentable?

Mi apuesta es aportar un valor a la sociedad y ofrecer una movilidad asequible y sostenible. Prefiero hablar de precios competitivos, desarrollando un modelo de negocio disruptivo con el que controlamos todo el ciclo de vida del vehículo. En OK tenemos los mejores precios porque controlamos los costes de toda la cadena.

Estando tan presente el cambio climático y la necesidad de reducir emisiones de CO2, ¿por dónde pasa el futuro de OK Mobility?

Hace tiempo que venimos trabajando en desarrollar nuestra actividad de forma sostenible, apostando por la movilidad eficiente. Renovamos nuestra flota constantemente, lo que nos permite reducir año tras año la media de emisiones de CO2, llegando a alcanzar una emisión media por vehículo muy por debajo de la media nacional. En 2015 fuimos pioneros al incorporar vehículos eléctricos a nuestra flota de Baleares y en 2021 lo hemos vuelto a hacer, acelerando el proceso de electrificación de nuestra flota.

¿Se ha demonizado al diésel de forma injusta?

Desde luego. Está demostrado que el motor más eficiente a nivel de emisiones de CO2 es el diésel. Es más, casi todos los países de Europa incentivan el diésel fiscalmente. Sólo pido coherencia: si el gas de referencia en Europa sigue siendo el CO2, qué sentido tiene demonizar el diésel cuando sabemos que a potencia igual un motor gasolina emite más CO2 que un diésel. Con esto no digo que nos olvidemos de la importancia de trabajar en ser ecológicamente responsables, pero no podemos pasar por alto que no existe una oferta de coches eléctricos suficiente.

Cuando se habla de la saturación de turistas en Baleares y de la masificación de vehículos, ¿se siente corresponsable?

No creo que el turismo genere un problema de circulación en nuestras islas. La población ha aumentado mucho en los últimos años y nuestras infraestructuras tienen que adaptarse. Es más, la densidad del tráfico es uno de los barómetros económicos más fiables. Aunque perdamos un poco de comodidad, nos tendríamos que alegrar por la sociedad cuando vemos que el tráfico aumenta en las carreteras. En cuanto al tráfico generado por nuestros coches, hay que tener en cuenta que es absolutamente vital para la economía. Somos el medio que permite repartir de manera más equitativa la riqueza del turismo en todo el territorio.

Ahora que estamos más cerca de tener temporada turística tras la reapertura del mercado, ¿cómo se afronta esta reactivación?

Esperamos ver cuanto antes el inicio de esta temporada turística, especialmente en Baleares, donde ya no nos podemos permitir retrasarla más, sin olvidar que la prioridad sigue siendo la situación sanitaria. Estamos preparados y afrontamos esta temporada turística, que será atípica, con optimismo en España y con mucha ilusión en nuestros nuevos destinos en Grecia, Portugal, Italia y Alemania.