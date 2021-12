¡El día más feliz de mi vida profesional! 🥰😍 El pasado viernes, y tras realizar un test de antígenos a tod@s los presentes, celebramos nuestro #OKTeamDay en el campo de nuestro querido RCD Mallorca. Previamente, cada miembro de #OKTeam había recibido un décimo de “lotería OK”. Tras las actividades de #teambuilding, llegó el momento de dirigirme de manera presencial y vía streaming a la familia OK, repartida por los 8 países en los que OK Mobility está presente. Y como una imagen vale más que mil palabras, os dejo descubrir en el siguiente vídeo la emoción del #SecretoMejorGuardadodeOK. ¡Tres meses llevaba preparando con gran ilusión, emoción y en total secreto este regalo para celebrar así un año histórico para OK! Un año en el que el #trabajo, la #implicación y la #dedicación de tod@s nos han permitido mejorar nuestros resultados pre pandémicos. Un regalo que sobre todo ha premiado la #fidelidad. Por eso el reparto ha sido por antigüedad. Saltos, abrazos, lágrimas, y sobre todo ¡mucha alegría! Ver delante de mí a la familia #OKteam tan contenta y alegre ha provocado, sin lugar a duda, que la persona más feliz haya sido y siga siendo yo 🥰😍 ¡Felices fiestas a tod@s! 🎉🎊 #ElSecretoMejorGuardado #OKMobilty #trabajoenquipo #esfuerzo #reconocimiento #familiaOK #OKAttitude - - - - - - - - - - - - - The happiest day of my professional life! Last Friday, and after carrying out an antigen test to everyone present, we celebrated our #OKTeamDay in the field of our beloved R.C.D.MALLORCA. Previously, each #OKTeam member had received a tenth of the “OK lottery”. After the #teambuilding activities, it was time to speak to the OK family in person and via streaming, spread over the 8 countries where OK Mobility Group is present. And since a picture reveals more than a thousand of words, I let you discover in the following video the emotion of the #OKbestKeptSecret. I had been preparing this gift with great enthusiasm, emotion and in total secrecy for three months to celebrate a historic year for OK! A year in which everyone's #work, #involvement and #dedication have allowed us to improve our pre-pandemic results. A gift that above all has rewarded #loyalty. That is why the distribution has been by seniority. Jumps, hugs, tears, and above all, a lot of joy! Seeing the #OKteam family in front of me so happy and cheerful has undoubtedly caused that I have been and I am still the happiest person of all! Happy end of the year to everyone! 🎉🎊 #bestteam #teammeeting #meeting #corporateculture #teambuildinggames #teambuilding #teamwork #team #OKteam #corporateevents #OKfamily #teamworkmakesthedreamwork