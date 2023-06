OK Mobility Group, S. L., sociedad matriz del grupo OK Mobility, ha decidido abordar un proceso de transformación de su tipo social actual y convertirse en sociedad anónima, según ha informado este jueves. La transformación de la compañía propiedad de Otham Ktiri tiene como “objetivos principales sofisticar y fortalecer la estructura corporativa de OK Mobility y mejorar su capacidad financiera, permitiéndole acceder a nuevas oportunidades de crecimiento”. Todo apunta a que tantea su próxima salida a Bolsa. También avanza la empresa mallorquina que está considerando la posibilidad de constituir un consejo de administración como órgano de gobierno en el futuro.

En un comunicado, la compañía de movilidad que ha crecido a ritmo vertiginoso desde Mallorca, con Ktiri al frente, señala que quiere consolidar su posición a escala global. “El hecho de convertirse en una sociedad anónima respalda este propósito, al ofrecer un marco corporativo más robusto y estable, que refuerce la gobernanza y profesionalice su estructura corporativa”. De esta manera OK Mobility “dejará de estar sujeta a las limitaciones regulatorias que actualmente se aplican a las sociedades de responsabilidad limitada en España en relación con emisiones de deuda”. Actualmente la compañía cuenta con un programa de pagarés de 84 millones de euros, incorporados a negociación en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), por lo que su transformación le brinda la posibilidad de incrementar y flexibilizar sus emisiones de deuda en el futuro. Además, reducirá su capital social de 42, 2 millones de euros a 25 millones para simplificar la estructura de capital de la sociedad alineando a OK Mobility con sus objetivos operacionales. Y también se informa de que está considerando la posibilidad de constituir un consejo de administración como órgano de gobierno en el futuro. La compañía cuenta ya con más de 55 OK Stores en los principales destinos turísticos de trece países: España, Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Malta, Croacia, Montenegro, Serbia, Estados Unidos, Marruecos, Albania y Rumanía.