Othman Ktiri, fundador y presidente Ejecutivo del holding empresarial OK Group y CEO de OK Mobility Group, ha sido elegido Mejor Empresario Marroquí por el Mundo en los Trofeos Mundiales Marroquíes.

El galardón reconoce la trayectoria empresarial del empresario marroquí establecido en Mallorca, destacando el crecimiento exponencial que ha protagonizado su holding de empresas desde su creación en 2004. Para el jurado Ktiri representa un ejemplo de éxito para emprendedores tanto en España, como en Marruecos, su país de origen y de nacimiento. El acto de entrega de los premios se celebró el pasado sábado 13 de mayo en el Hotel Palace Es Saadi de Marrakech. Ktiri aseguró sentirse “realmente agradecido” por recibir el reconocimiento de su país de origen. ¿Quién es Othman Ktiri, el empresario de Mallorca que ha repartido un millón de euros entre sus empleados?