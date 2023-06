OK Mobility ha iluminado durante una semana la Torre Nasdaq en Times Square, Nueva York. La empresa de movilidad, informa este lunes, promociona así entre el mercado estadounidense los destinos de Europa donde está presente, con especial mención a Mallorca.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, asegura sentirse “emocionado de que la emblemática torre neoyorkina de Times Square haya vestido su fachada” con los colores de la compañía mallorquina, lo que demuestra su “posicionamiento a nivel mundial”. “Nuestra intención”, añade Ktiri “ha sido acercar a los estadounidenses lo que significa vivir la experiencia del Mediterráneo”.

Sobre la promoción de Mallorca, Ktiri dice estar “encantado” de promocionar a nivel internacional la isla, “contribuyendo así, como empresa mallorquina que somos, a la economía y el turismo del territorio”.

Por su parte, el Chief Marketing & Digital Officer de OK Mobility, Pedro Pablo Sastre, destaca que llevan a cabo esta acción “coincidiendo con la gran acogida que está teniendo el vuelo directo Palma-Nueva York”.

La empresa de movilidad dio el salto a Estados Unidos en 2020 con la apertura de una OK Store en Miami (Florida). La compañía cuenta con más de 55 OK Stores ubicadas en los principales destinos turísticos de once países: España, Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Malta, Croacia, Montenegro, Serbia, Estados Unidos y Marruecos. Más de 700 personas forman parte de la plantilla de OK Mobility.