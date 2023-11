La conselleria de Educación convocará en el año 2024 un total de 321 plazas docentes de todas las especialidades para el curso 2024-2025, una propuesta provisional que se confirmará cuando finalice el concurso de traslados para saber el número exacto de plazas. De hecho, la inmensa mayoría de las plazas se convocan en las islas menores debido al proceso de estabilización del personal docente. Además, hoy también se ha aprobado la oferta pública de ocupación con un total de 366 plazas que se irán sacando en los próximos tres años, y algunas de ellas ya se incluyen en la convocatoria del año que viene. Ambas propuestas han sido aprobadas por unanimidad de todos los sindicatos.

Así lo ha explicado el conseller del ramo, Antoni Vera, este lunes después de informar a los sindicatos de la medida en la Mesa Sectorial. El concurso se convocará previsiblemente en febrero y ha sido aprobado en la reunión por todas las fuerzas sindicales.

En la convocatoria de oposiciones para febrero se incluyen plazas del año 2021 y 2022 que quedaron sin ofertar. De esta manera, del año 2021 se agota la oferta pública y del año 2022 quedan 80 que se sacarán en las próximas convocatorias.

Vera ha asegurado que las oposiciones no se realizarán hasta febrero porque la Conselleria está "inmersa en un concurso de traslados" al que, después de los estragos del proceso de estabilización, optan más de 4.500 personas.

De esta manera, Vera da cumplimiento a una de las medidas fijadas en el acuerdo marco que firmó el anterior conseller con todas las fuerzas sindicales, si bien los sindicatos han recriminado en la Mesa que algunos puntos del documento todavía no se han empezado a desarrollar.

Uno de ellos ha sido el representante de la UOB, Gabriel Vives, que en declaraciones a los medios después de la reunión ha destacado que algunos puntos ya se deberían estar negociando, como la reducción de ratios o las licencias para estudios: "Si no se comienzan a tratar ya, no estaremos a tiempo de ponerlo en marcha este curso", ha advertido. El portavoz de la UOB también ha considerado que los presupuestos educativos que presentó Vera la semana pasada (y que presenta esta tarde en una reunión con el Consell Escolar que no se prevé tan pacífica como la de este mediodía) "son insuficientes" y pese al aumento planificado "no resolverá la mayoría de problemas que tiene la educación".

El sindicato ANPE, por su parte, ha pedido al conseller que anuncie cuanto antes las especialidades susceptibles de ser convocadas y en qué islas se ofertarían "para que los opositores puedan organizar el estudio con tiempo suficiente y compaginarlo con su situación sociolaboral", ha subrayado el presidente de la entidad, Víctor Villatoro. El dirigente también ha advertido que en cuatro o cinco años se prevén "jubilaciones masivas" y ha pedido "fortalecer los procesos selectivos" para dar estabilidad a los centros ante este hecho. Además, ha recordado al conseller que otro de los puntos del acuerdo marco firmado recoge la convocatoria anual de oposiciones eliminatorias por islas y no por comunidad, por lo que a partir de ahora los concursos deben volver a realizarse de esta manera.