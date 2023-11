La UIB reúne estos días en Palma a los mejores expertos que investigan los mosquitos y las consecuencias que provocan la presencia de estos insectos, sobre todo en la salud pública. Se trata de la XI edición de la Conferencia Internacional de la EMC, que reune a todo el sector especializado, tanto en el estudio de los insectos, como en los tratamientos para controlar y atacar estas plagas. Una de las conclusiones principales de los expertos es que cada vez estos insectos se dirigen más hacia los países del norte de Europa, debido a la sabida de las temperaturas que está provocando el cambio climático. Es decir, se trasladan a nuevas zonas que hasta ahora no tenían mosquitos.

El doctor Carlos Barceló, profesor de la asignatura de zoología de la UIB, ha sido el encargado de coordinar este encuentro de expertos, que cada dos años se reune para analizar las nuevas investigaciones que se están desarrollando. El biólogo destacó que los expertos ponen en común las estrategias que se desarrollan para controlar las plagas, ya que los mosquitos son unos de los principales transmisores de las enfermedades. De hecho, según los cálculos actualizados, en estos momentos el 20% de las enfermedades que se detectan se han transmitido a través de la picadura de uno de estos insectos.

El experto se refirió a la presencia del denominado mosquito tigre, cuya picadura es muy molesta. Explicó que se trata de un insecto, que apareció por primera vez en Baleares en el año 2011, es muy difícil de controlar. Se ha adaptado muy bien al clima de las islas, sobre todo por el aumento del calor, y suele criar en zonas donde se acumulan charcos de agua, aunque sean muy pequeños.

La mayoría de mosquitos tigres crian en viviendas particulares. Suelen hacerlo, por ejemplo, en los platos de las macetas donde se acumulan pequeñas cantidades de agua. Además, neesitan muy poco espacio para depositar las crias, según advirtió el profesor de la UIB.

El mosquito tigre, a diferencia del mosquito común, es un insecto diurno. Suele volar a muy poca altura, pero es muy agresivo. Además, al no hacer ruido mientras vuela, es muy difícil de detectar. Los expertos tienen muy claro que está especie ha llegado a Baleares para quedarse, ya que su eliminación es prácticamente imposible. La presencia de más o menos mosquitos depende de la lluvia que cae en el mes de agosto, que es cuando cría, y de la temperatura.

El profesor incidió en la necesidad de mantener un control mundial sobre la expansión de este tipo de insectos, debido a que afectan a la salud pública. Existe el peligro real de que puedan atraer a las islas enfermedades muy graves y que proceden de países ecuatoriales, como es el caso del dengue. De hecho, recordó que el año pasado se detectó un caso en Ibiza. Estas situaciones se producen porque una persona viaja a un país ecuatorial y sufre una picadura de un mosquito infectado. Cuando regresa a España no sabe que se le ha transmitido dicha enfermedad. Recibe una nueva picadura de otro mosquito, que se infecta de la enfermedad. El insecto pica a una segunda persona y ésta, sin haber viajado, se infecta de estas enfermedades tan graves. Esta transmisión se conocen como casos autóctonos y aunque son muy raros, se pueden producir, según han constatado los expertos.

Carlos Barceló explicó que no es cierto que estos años se haya detectado en Baleares una mayor población de mosquitos que en otras épocas. El problema no es por la cantidad de insectos, sino porque viajan a zonas donde antes no se habían detectado, como por ejemplo los fríos países del norte de Europa, que están sufriendo una elevación de las temperaturas.

Una de las principales expertas que está participando en estas jornadas que se celebran en la UIB es Florence Fouque, investigadora de la Organización Mundial de la Salud. Explicó que el 20% de las enfermedades infecciosas se transmiten a través de los mosquitos, de allí la importancia de controlar estas poblaciones para salvaguardar la salud pública. Confirmó que el cambio climático está provocando migraciones de especie de insectos hacia zonas más cálidas, lo que aumenta el peligro de transmisión. El objetivo de estas investigaciones, según la bióloga, es que no aparezcan nuevas epidemias o enfermedades por falta de control de las plagas de mosquitos.