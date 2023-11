Marta Lliteres, nueva presidenta de la Federación Balear de Caza: «La gente nos ve como al demonio, es importante limpiar nuestra imagen»

Marta Lliteres | Nueva presidenta de la Federación Balear de Caza. Nacida en Manacor en 1981, Lliteres sustituye al ahora vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox). Es la segunda mujer que preside una federación autonómica de caza en España y la primera de las islas.

¿Cómo afronta esta nueva etapa y qué cambios cree que son necesarios?

Con mucha ilusión y prudencia puesto que estamos a cargo de muchas modalidades de caza y gestión de territorio, desde mi punto de vista los cambios prioritarios a día de hoy son dos: conseguir la unidad de las entidades por un lado y trabajar para cambiar la visión de la sociedad respecto a nuestro colectivo. Pienso que en ese sentido ya estamos avanzando.

¿Qué papel tiene hoy el cazador en una sociedad como la mallorquina y cómo cree que es visto socialmente?

El cazador actual es un ecologista que cuida tanto de la fauna como de la flora durante todo el año, pone comida y agua a los animales, siembra trozos de tierra para que las aves migratorias encuentren alimento después de su largo viaje y su época de cría sea exitosa, censa, crea bosques, márgenes y caminos limpios para evitar incendios, quita a los animales infectados del campo para evitar la propagación de pandemias, repobla con otros los lugares donde faltan especies, etc. Como he dicho antes, es muy importante limpiar la imagen de nuestro colectivo, ya que socialmente no estamos bien vistos. Reconozco que siempre hay una oveja negra que pone al colectivo bajo el punto de mira, y precisamente es aquí donde la Federación hace todo lo posible para que estas cosas no pasen.

¿También hay parte de desconocimiento por parte del resto de la sociedad?

Sí, es evidente. En época de caza la gente ve a los cazadores como el demonio, pero en cambio esta misma persona en época de veda, cuando está en la misma finca pero en vez de llevar una escopeta lleva un saco de cebada para llenar los comederos, no sólo no le reconocen como cazador, sino que se paran a hablar con él muy cordialmente. Por eso pedimos que si alguien tiene dudas que se ponga en contacto con nosotros para poder explicarle la gestión de territorio que llevamos a cabo actualmente y tendrán otro punto de vista.

¿Qué trabajo se lleva a cabo respecto a la repoblación de especies?

Antes de poder hacer una repoblación suele realizarse un censo del animal para evitar la superpoblación de la especie. Las que se suelen repoblar más son la perdiz, el conejo y el faisán. Todos estos animales que se liberan pasan por controles fitosanitarios y se sueltan bajo notificación o permiso específico del Consell Insular de Mallorca, según lo tenga estipulado cada coto de caza en el plan técnico. En el caso de los conejos ya se suelen soltar vacunados y no se pueden cazar durante un período de dos años para que puedan arraigar en el lugar de suelta y críen como toca.

¿Cómo están los niveles de protección en el Parc Natural de Llevant?

La caza en el Parc Natural de Llevant está permitida dentro de las condiciones que ya estaban planteadas inicialmente. Después se pueden autorizar repoblaciones dentro de proyectos de conservación compatibles con la gestión y conservación del espacio natural protegido, así como el control de especies autóctonas no cinegéticas. Queda prohibida la caza sembrada, los concursos, repoblaciones comunes y sólo se podrá cazar con autorización especial. Los planes técnicos deben cumplir toda la normativa del PORN. La Federación Balear de Caza no está de acuerdo con estas medidas ya que consideramos que afectan activamente a la práctica de la caza y a la gestión del territorio dentro de los acotamientos del PORN.

¿Cómo está la situación de Son Real?

Precisamente desde que se aprobó el PORN, se ha restringido la adjudicación de plazas de la caza a coll con un proceso de adjudicación muy corto y con un sistema presencial que lo hace inaccesible a según qué personas por motivos laborales, ya que no pueden solicitarlo telemáticamente. No se entiende cómo es posible que no te dejen realizar la solicitud online y el pago deba ser en efectivo. Las plazas no se publican sino que van llamando a los que ya han cazado allí anteriormente. También han modificado las distancias de caza del camino a 25 metros.

¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Ha sentido machismo en alguna ocasión?

Considero que el papel de la mujer en el mundo de la caza ha sido siempre muy importante, a pesar que haya sido indirecto. Ha sido la encargada de recibir las piezas abatidas en el campo y prepararlas para alimentar a su familia. Hoy en día los tiempos han cambiado y la mujer ya participa cada vez más activamente en la caza. De hecho, cada año notamos un incremento de mujeres en las licencias federativas. El tabú cada vez es menor y hoy en día diría que casi inexistente. En mi caso nunca he notado machismo o diferencia entre mis compañeros de caza. Al contrario, siempre me han acogido con los brazos abiertos, con una sonrisa, con su apoyo y enseñanzas. De hecho mi padre ha sido siempre un referente para mí y desde el principio me apoyó y animó a que siguiera adelante.

¿Cómo sobreviven las técnicas tradicionales de caza y dónde puede llevarse a cabo?

Hay que decir que son muy apreciadas y una parte importante de nuestra cultura cinegética debido a su belleza y espectacularidad de sus capturas. Son modalidades que tienen unas técnicas de caza que no todo el mundo sabe practicar por su complejidad, tiempo de preparación y dedicación. En los pinares y zonas de bosque se suelen ver las alambradas a coll para el tordo, cetrería hay casi en toda Mallorca, caza de cabra con perros y lazos en la sierra de Tramuntana, perdiz de reclamo con umbrías por toda la isla... Debemos tener en cuenta que para poder practicar cualquier modalidad de caza, sea arte tradicional o no, debe estar autorizada sobre el Plan Técnico del coto, o en el caso de los terrenos libres, siempre que el municipio en cuestión esté acogido en el Plan Marco; deberemos tener en cuenta la disposición de la orden de vedas expresada en el BOIB del 9 de mayo de 2023.

¿Cómo se presenta la caza del tordo?

Durante su migración levanta una gran pasión entre los cazadores. Este año tenemos buenas perspectivas de llegada de esta especie, creemos que será una buena temporada. De hecho colaboramos con el proyecto Zorzales de la Fundación Artemisan para realizar conteos, censos y recuperación de anillas para saber más sobre la migración y lugares de cría de este pájaro.