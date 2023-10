Joan Seguí, director del colegio del menor agredido en Alaró: “Interpusimos una denuncia en la Guardia Civil desde el primer momento”

¿Cómo fue la agresión?

Según nos han contado los estudiantes, ocurrió en los alrededores de la plaza del Mercat, a la salida del colegio. Los alumnos iban en grupo y el agresor llamó a la víctima, que cumplió con lo que le iba ordenando. Después de ver la patada, se fueron todos. A la vez nos llegó el vídeo que confirmaba palabra por palabra lo que habían explicado los alumnos..

¿Cómo les llegó la información?

El mismo día, sobre las 14:45h, la madre de un alumno llamó preocupada y avisó de que sus hijas habían llegado a casa nerviosas tras haber visto la agresión. El conserje avisó a los tutores, que a las ocho de la mañana del día siguiente ya analizaban el caso. Después empezamos a hablar con los alumnos, ellos mismos nos comentaron que había una grabación. A partir de ahí, desde el primer momento en que tuvimos la información, lo pusimos en conocimiento del inspector del centro y fuimos a denunciar ante la Guardia Civil.

¿Teníais conocimiento de algún altercado entre los alumnos implicados?

El alumno que ha sufrido la agresión es nuevo en el centro este curso, pero en ningún momento había manifestado tener algún altercado con otros alumnos. Es más, está muy integrado. La única relación que había entre los implicados es que el agredido comparte grupo con la hermana del agresor.

La denuncia anónima que ha llegado a este diario habla de otros casos de acoso en el centro. ¿Tenéis constancia?

No tenemos constancia de ningún otro caso de acoso escolar y nunca nos habíamos visto en una situación tan desagradable como lo que estamos viviendo ahora. Siempre se ha condenado cualquier caso de agresión, tanto física como verbal. Y vamos a seguir manteniéndonos en esta línea.

La Policía Local ha declarado que no tenía constancia de los hechos. ¿Había agentes vigilando las entradas y salidas?

En las entradas y salidas solo disponemos de un policía, sabemos que no pueden poner más, pero no es suficiente para vigilar todas las zonas de alrededor del colegio. Por ello, no había nadie vigilando la zona de los hechos. Es normal que no tengan constancia de nada.

¿Qué protocolo se ha seguido al estar ante un caso de acoso?

Hemos hablado con los alumnos implicados, avisamos a cada una de las familias y lo pusimos en conocimiento del inspector y Guardia Civil. A partir de ahí, seguimos los pasos que nos marca la Conselleria.

¿El protocolo que marca Educación es el adecuado?

El protocolo está muy bien detallado y con todas las pautas a seguir, es muy útil para los centros. Ante cualquier duda hemos contado con el asesoramiento del inspector educativo.

¿Cómo se ha tratado el asunto con las familias implicadas?

Inmediatamente después de conocer los actos y tener el vídeo, citamos a las familias de cada uno de los implicados. Les comentamos lo que había pasado y las medidas a seguir. En primer lugar, tuvimos reunión con la madre de la víctima. Después, nos reunimos con la familia del agresor y con otros padres de alumnos implicados.

La agresión tuvo lugar fuera del centro y en horario no lectivo.

Nuestra actuación ha sido la misma que si hubiera sucedido dentro del centro. Una vez tuvimos conocimiento de los hechos, avisamos a las familias, al inspector y lo denunciamos ante la Guardia Civil.

¿Ha habido informaciones falsas sobre lo ocurrido?

La única información que debe ser publicada es la de fuentes oficiales. Nosotros solo hemos hablado con las familias de los implicados, la Guardia Civil y el inspector educativo, lo demás no tiene validez.