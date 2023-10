La presidenta del Govern, Marga Prohens, no descarta eliminar el requisito del catalán en la función pública como exigen sus socios de Vox aunque considera que "hay que ir estudiando y analizando caso por caso" porque, según defiende, "no es lo mismo una persona que está en atención al publico que una que no". Prohens ha participado esta mañana en los Desayunos Informativos de Europa Press en Madrid, donde ha defendido que no habrá una nueva marea verde en Baleares porque el PP "algo aprendió" de los errores del pasado: "No se va a producir por el talante del conseller de educacion y por el diálogo constante con los sindicatos".

El PP vota en contra de mantener el requisito del catalán en toda la función pública de Baleares Preguntada por la supresión del catalán para trabajar en la sanidad de Baleares, la presidenta ha explicado que "no era el único ni el principal problema", pero ha asegurado que "no ayudaba" en un contexto de emergencia y escasez de profesionales: "Generaba desconfianza a la hora de venir a trabajar a las islas". Además, la dirigente popular ha reiterado que en las calle existe un "bilingüismo cordial" a pesar de que "algunos partidos quieran hacer de la lengua un elemento de confrontación". Oficina Anticorrupción La popular también ha hablado sobre la decisión de fulminar por ley la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción: "Podría haber puesto a un alto cargo del PP a hacer persecución, pero en política no vale todo. No solo vamos a cerrarla sino que vamos a auditarla para saber por qué se han archivado ciertos expedientes y se han acelerado otros". Sobre las "lógicas y visibles diferencias" de su partido con Vox, Prohens ha reivindicado su condición de única baronesa del PP que no tiene a representantes de la ultraderecha en el gobierno: "Gobernar en solitario nos permite marcar los tiempos y las formas desde la centralidad y el sentido común". La líder del PP ha celebrado que "en solo cien días" han sacado adelante la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones ―"pagamos incluso menos que en Madrid o Andalucía"―, la supresión del requisito del catalán en la sanidad y el decreto de vivienda: "Apostamos por la libertad individual frente a los colectivismos, que solo sirven para clasificarnos y enfrentarnos". Turismo Prohens también ha dejado claro que "no vamos a pedir perdón por ser una comunidad turística" y ha anunciado que dejará de hablar de sector turístico para hablar de "sistema turístico circular". Todo ello, ha apuntado la presidenta, teniendo en cuenta que hay "externalidades que hay que gestionar". "Estamos a favor de los techos de plazas y en contra de las moratorias, los límites ya los puso el PP en 2012 con las bolsas de plazas", ha añadido. Además, ha ensalzado el liderazgo de los empresarios turísticos, "de los que nos sentimos orgullosos", después de ocho años en los que el Pacto ha "demonizado" el turismo: "Una generación de emprendedores con los que todavía podemos contar que, sin muchos gurús ni consulturas, consiguieron ser referentes nacionales e internacionales". Financiación En este punto, ha exigido una reforma del sistema de financiación autonómica porque el actual ha sido "perjudicial" para Baleares que incluya el aumento poblacional, la poblacion flotante y la insularidad: "Se pactó entre José Luis Rodríguez Zapatero y Cataluña, mientras los ciudadanos de Baleares pagamos los platos rotos y nos quedamos con las migas". Finalmente, ha rechazado el "centralismo jacobino" del Gobierno de Pedro Sánchez en materia fiscal y ha enviado un mensaje al presidente: "No se puede entender que aquellos que se llenan la boca hablando de pluralidad, de plurinacionalidad y de federalismo luego pretendan aplicar un centralismo jacobino en política fiscal y tributaria. Si lo intentan, también nos encontrarán enfrente".