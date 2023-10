Setenta años no se cumplen fácilmente y había que festejarlo. Con esa intención ha tenido lugar este miércoles, 4 de octubre, la gala anual de entrega de los Premis Diario de Mallorca, a la que han asistido unas 350 personas, entre ellas las máximas autoridades de las islas y la presidenta del Congreso de los Diputados. Ha sido una velada en la que el talento joven ha compartido protagonismo con la experiencia y la veteranía, pero siempre con visión de futuro.

Un poco antes del comienzo de la gala, en el Club de Diario de Mallorca, que también ha cumplido 30 años como foro de opinión y debate, la familia Moll recibía a los galardonados en esta XXII edición de los Premis, distinciones que esta cabecera otorga a aquellas personas, empresas o asociaciones de la isla que han destacado en diferentes ámbitos, como la cultura, el deporte, la investigación, la empresa o la cooperación. Anfitriones e invitados han pasado por el photocall antes de entrar al Club.

Antes de que diera comienzo la gala, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, vicepresidenta del grupo, y Aitor Moll, consejero delegado, han compartido unos minutos con los premiados y con las autoridades que iban a entregar los galardones. Entre los premiados de esta edición, el empresario Gabriel Barceló (Trayectoria empresarial) ha acudido arropado por parte de su familia, entre ellos sus hijos Simón Pedro y Francisca. Joana Marcús (Cultura) no ha podido contar con sus padres en este acto, pero se ha acordado de ellos: “Después me preguntarán qué he dicho”, admitía. La investigadora Maria del Mar Rus (Ciencia y Tecnología), el activista Miquel Garau (Sostenibilidad), la Fundació Patronat Obrer (Solidaridad) y el Palma Futsal (Deporte) han completado el listado de los premios anuales. Pero en esta ocasión, se ha otorgado el premio especial Diario de Mallorca 70 aniversario a las futbolistas Mariona Caldentey, Cata Coll y Patri Guijarro, por el palmarés conseguido en este último año y su empuje al fútbol femenino. Como sus compromisos deportivos han hecho imposible que asistieran, han estado perfectamente representadas por sus madres: Antònia Lluc, Maria Oliver y Toñi Gutiérrez, que a estas alturas empiezan a conocerse mejor, ya que sus hijas, por edad, no habían coincidido jugando juntas hasta hace unos pocos años. “Hablas del futbol y de las niñas”, explicaba después Lluc, madre de Cata Coll.

Al Club Diario de Mallorca han acudido también el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y la delegada del Gobierno, Aina Calvo. La gala, una vez más, ha estado presentada por Mercè Marrero, colaboradora habitual de este diario. Una foto de familia de los premiados ha puesto punto final a este acto más formal, para dar paso al cóctel en los jardines.

Allí es donde se han formado esos corrillos inesperados y cuando los invitados tienen ocasión de hablar y ponerse al día. Carlos Barrón, capitán del Palma Futsal, ha conseguido que dos presidentas, la de Balears, Marga Prohens, y la del Congreso, Francina Armengol, posaran con él para una foto.

Del mundo de la política han asistido José Hila, Mercedes Garrido, Catalina Cladera, Vicenç Vidal, Lluís Apesteguía, Josep Ferrà, Maria Salom y Alejandro Jurado, entre otros.

En el cóctel también se ha podido ver a columnistas de esta cabecera como Ramón Aguiló, Llorenç Riera, Joan Riera, Felip Munar, Felipe Armendáriz o José Francisco Conrado de Villalonga.

El mundo de la cultura ha estado representado por las actrices Catalina Solivellas y Asun Planas, embarcada en su proyecto de teatro de barrio; el director de la Fundació Miró Mallorca, Francisco Copado; el artista Joan Soler; la periodista Margalida Solivellas, recién llegada de Barcelona, y Andreu Manresa, el recientemente dimitido director general de IB3.

El escritor Manuel Blanco, el psiquiatra Miguel Lázaro y los abogados Xisco Fiol y Juan Buades también estaban entre los invitados.

Un año más, Turquesa Catering se ha encargado de servir el menú del cóctel tras la entrega de premios. Para esta ocasión, el equipo de Saúl Martos ha montado un estand en el que degustar queso mahonés, torta del Casar manchego, galletas de aceite, uvas, membrillo y picos; también ha habido showcooking en el que se ha cocinado frito de pescado y berenjenas rellenas de carne. A lo largo de la velada, se ha servido tártaro de salmón, coca de cebolla caramelizada y anchoa, sticks de mozzarella y tomate seco, miniempanadas de carne, wrap de pollo y bacon, anillas de calamar a la andaluza, falafel con mayonesa y aroma de lima, bocado trufado de patata, brocheta de pollo yakitori y carrillera guisada en minibao. Como piezas dulces, los asistentes han podido disfrutar de minibrownies y mousse de fruta. Y todo acompañado por vinos de la Bodega Terramoll y Macià Batle, cerveza Estrella Dorada, refrescos, agua y gintonics.

Los patrocinadores de los Premis Diario de Mallorca han sido Facsa, HO, Caixabank y Telefónica. Como cada año, los asistentes han recibido un obsequio de despedida, que en esta ocasión ha sido una agenda.