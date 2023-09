El tercer carril de conexión entre la autopista de Palma y la Vía de Cintura reducirá los atascos un 30% El estudio que justifica la ampliación que ejecutará el Consell de Mallorca destaca la reducción de la densidad del tráfico que se logrará en la zona La obra precisa un presupuesto no superior a los cuatro millones de euros, incluye el paso subterráneo bajo la rotonda de Can Blau en dirección Andratx, posee un carácter prioritario y no supone consumir más territorio.