"No se aprobará en estos términos, no nos gusta una ley que es intervencionista, invade competencias y cuestiona el Estatut". La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha rechazado frontalmente la propuesta de Vox para crear una Oficina de Libertad Lingüística que no ha sido consensuada ni pactada con el PP aunque ha asegurado que sus socios tienen "toda la libertad" para presentar cualquier iniciativa: "Esto es la democracia, nos guste o no, pero este Parlament no aprobará nada que vaya contra el Estatut de Autonomia".

Prohens ha reiterado que esta proposición "no nos gusta" y ha recordado que están "dispuestos" a cumplir con el pacto de gobierno con Vox siempre y cuando el texto final sea diferente al presentado: "El acuerdo defiende la convivencia normal de las dos lenguas oficiales". Minutos antes el conseller de Educación, Antoni Vera, ha defendido en el Parlament que cumplirán con el acuerdo con Vox para crear una Oficina de Libertad Lingüística ―Vera ha preferido hablar de Oficina de Derechos Lingüísticos― aunque ha advertido que "tendremos que aportar nuestro punto de vista y dejar muy claros nuestros límites". El titular de Educación no ha especificado cuáles van a ser estos límites pero ha reiterado que su posicionamiento será "respetar siempre" el Estatut d'Autonomia y la Constitución Española: "Son el paraguas que nos unen a todos". El conseller de Eduación también ha incidido en que la postura del Govern se basa en dos principios: "Respeto por la libertad y el uso linguistico como piedra de toque de nuestra sociedad y el espíritu de libertad y de elección de lengua de uso en el discurso individual diario para que haya equilibrio y equidad entre las dos lenguas".