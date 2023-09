La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha quedado la décima con 83 puntos en las listas provisionales de PalmaActiva para optar a una de las siete plazas de Técnico de Gestión en Formación, Ocupación y Autoocupación (TGFOA) que ofrece el organismo.

Como se recordará, este es uno de los cuatro procesos procesos de estabilización de personal interino a las que optaba la presidenta del Govern para lograr una plaza de personal laboral en el consistorio palmesano.

En este caso, se trata de un proceso selectivo de estabilización por el sistema de concurso extraordinario de méritos, sin pasar por unas oposiciones. Según la lista provisional publicada por PalmaActiva, Prohens ha obtenido 83 puntos de autobaremación por los méritos que ha presentado, relacionados con la experiencia laboral, la formación académica u otros aspectos profesionales.

Este es el primer paso para estabilizar su plaza: ahora los candidatos admitidos, como Prohens, deben presentar la documentación que avala dichos méritos antes de que un tribunal decida qué puntuación final se les asigna.

De esta manera, la lista no es definitiva y todavía podrían moverse las candidaturas hasta que Prohens obtenga una de las siete plazas que se ofrecen. En cualquier caso, la presidenta se presentó a ocupar hasta cuatro puestos de trabajo fijos, aunque en uno de ellos, en concreto el de técnico de comunicación e imagen corporativa, ya ha sido rechazada por no disponer de la titulación adecuada. Su titulación como licenciada en Traducción e Interpretación por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona no se encuentra entre las que se solicitan en los requisitos.

De hecho, la relación laboral de Prohens con Cort se inició en 2005, cuando empezó a trabajar en el antiguo Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina (IMFOF), precursor de la actual PalmaActiva. Finalizado el programa por el cual fue contratada, no se le rescindió la relación laboral como era obligatorio, por lo que, con posterioridad, se le tuvo que hacer un contrato indefinido por fraude de ley, lo que le permitió continuar hasta 2011, año desde el que goza de una excedencia forzosa por ocupar un cargo público.