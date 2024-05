Ningún colegio público se ha sumado al plan de segregación lingüística según una encuesta del STEI

A tres días del cierre del plazo para apuntarse, ningún centro educativo público de Baleares se ha sumado al plan piloto de segregación lingüística, según una encuesta realizada por el STEI entre los 221 colegios de las islas. La mayoría (207) ya han indicado que no participarán, en otros 14 los claustros aún no se han pronunciado. El lunes acaba el plazo para apuntarse al plan de elección de lengua, que comenzaría a aplicarse el próximo curso en los centros de Infantil y Primaria que lo hayan solicitado y cumplan los requisitos.

El sindicato STEI Intersindical concluye que así se evidencia que el plan "no cuenta con el respaldo de la comunidad educativa". Han elaborado una encuesta en la que han participado los 221 centros públicos de Educación Infantil y Primaria de Baleares. El STEI Intersindical ha realizado una encuesta entre los 221 centros de las islas en la que se les preguntaba si se adherirían o no al plan pactado entre el PP y Vox. La información recopilada "no deja lugar a dudas", señalan, "las escuelas dan la espalda al plan, ya que el número de centros que han dicho que no se adherirán es de 207: solo 14 están pendientes de las decisiones de los claustros".

El sindicato considera que estos datos ponen de relieve "la nula necesidad de poner en marcha este despropósito pedagógico", que, subraya el STEI, "en ningún caso es una demanda de la comunidad educativa, sino la cesión del Partido Popular a las exigencias de Vox para marginar el catalán de un ámbito tan estratégico como la enseñanza". También deja claro, según la fuerza sindical, que la comunidad educativa "se alinea" con la sociedad civil que se manifestó masivamente el pasado 5 de mayo y con el Consell Escolar de Baleares, que aprobó instar a la conselleria de Educación el llamado Plan Vera.

Con todo, el STEI Intersindical reclama a Educación que tenga en cuenta estos datos, "escuche las demandas que los claustros de profesorado han hecho al conseller Vera" durante sus visitas a los centros y "no lleve adelante esta propuesta segregadora y derrochadora de muchos millones de euros". Los sesenta millones disponibles para este plan "pedagógicamente innecesario" deben destinarse a aquellas cuestiones que la escuela necesita, zanja el STEI.

El próximo lunes concluye el plazo para que los centros de Infantil y Primaria que lo deseen se sumen al plan piloto de elección de lengua el próximo curso, experiencia que el siguiente periodo académico se extendería a Secundaria. Educación ya ha avisado a los medios que el próximo lunes aún no harán públicos los datos de cuantos centros se han adherido al plan. El fin del plazo coincide con el arranque del proceso de admisión escolar.