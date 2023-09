Los indígenas de Mallorca tendrán que subvencionar la venta de casas a extranjeros

Horror, hay extranjeros que no pueden comprarse casas millonarias en la isla, según alertan los buitres inmobiliarios. En lugar de gravar las adquisiciones de alemanes en la línea de Londres y Los Angeles, los indígenas mallorquines tendrán que subvencionar por tanto la venta de mansiones a los invasores. El Pacto de Progreso consiguió que Mallorca no solo fuera inaccesible para los aborígenes.

Los mallorquines deben comprometerse a sufragar las viviendas millonarias que ya son demasiado caras hasta para un sueco. El Govern creará a tal efecto las hipotecas solidarias, que pagarán los indígenas bajo el lema «apadrina a un millonario centroeuropeo». Si este sistema altruista peca de insuficiente, habrá que recurrir a soluciones coercitivas como el célebre intercambio de plazas. Consiste en desalojar a la fuerza a un nativo por cada extranjero que desee fijar su residencia en Mallorca, y que recibirá la vivienda del desterrado.

El depredador se queja de las gacelas. Los culpables de que los precios de la vivienda en Balears expulsen a los nativos, recriminan ahora a los indígenas que las casas se hayan encarecido demasiado para los invasores. Una caída del treinta por ciento en las ventas a magnates extranjeros los ha sobrecogido, cuando solo un cien por cien de hundimiento sería razonable. Habría que reclamarles como mínimo que escalonaran el drama, porque en un solo día de esta semana hemos tenido que atender a tres exigencias acumuladas:

Hay que vender miles de casas mallorquinas a extranjeros, para sofocar la «alarma» en el sector.

Hay que autorizar cien mil viviendas vacacionales más, el mismo mes en que Nueva York prohíbe los alquileres de Airbnb de menos de un mes de duración.

Hay que construir miles de minipisos en los techos de los ya construidos, donde empotrar a los nativos que limpiarán las casas de los invasores extranjeros.

Estas obligaciones implican en sí mismas una población insular por encima del millón y medio de habitantes, además de incrementar la cifra anual de turistas en otros cinco millones. Justo lo que necesitamos.

PP/Vox demuestran que el mejor director de Son Espases se encuentra en Madrid, la región con más muertos por covid. Ningún médico mallorquín, y la inmensa mayoría son de derechas, está capacitado para ocupar el cargo hospitalario de referencia. En cuanto a la nominada, cumple con el requisito de no saber catalán, un idioma que degrada la atención a los pacientes según el Govern. Ha costado, pero por fin tendremos la Sanidad que nos merecemos.

A propósito, les supongo al tanto de las imágenes en que unos barceloneses cobardes queman in effigie a la consellera balear de Sanidad, se supone que por eliminar el requisito del catalán a los médicos, una patraña que en Cataluña también se incumple clamorosamente. Una humilde anestesista es arrojada por los niños bonitos del independentismo a la misma hoguera que Sánchez y Feijóo, los cuales sí ostentan cargos suficientes para la combustión. En cambio, los pirómanos subvencionados por la Generalitat no someten al fuego purificador a Oriol Junqueras ni a Pere Aragonès, los auténticos enterradores del procés. En caso de duda, quema a un mallorquín, que estos no se quejan.

La próxima vez que un madrileño de Vox Tox le grite que Sánchez ha despojado del nuevo juguete Aifos a Felipe VI, recuérdele dónde leyó primero que Mariano Rajoy en persona privó del Fortuna a Juan Carlos I. Por cierto, ¿se sabe algo de la eliminación del carril VAO y de la retirada de la limitación a ochenta en la Vía de Cintura, medidas automáticas del Pacto PP/Vox en Mallorca que pueden convertirse en el primer gran incumplimiento de la legislatura?

Mallorca recibió en 2010 a un oscuro vicepresidente de China, que hoy es el todopoderoso Xi Jinping. Memoricen por tanto las imágenes del atareadísimo zar anticorrupción Li Xi, que el pasado jueves visitó Bellver y la Cartuja. El mandatario pudo cruzarse por las carreteras mallorquinas con el primer camión eléctrico al cien por cien del fabricante chino JAC Motors. En la imagen que hoy nos ilustra, el silencioso vehículo se dedica al transporte de congelados, y su autonomía supera los 200 kilómetros.

Reflexión dominical ucraniana: «Rusia puede permitirse más muertos».