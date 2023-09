Vuelta al cole "sin cobertura": aumenta el número de centros en Mallorca que prohíben los móviles en las aulas

Cerca de 160. 000 alumnos regresaron ayer a los centros educativos de Balears después de tres meses de desconexión veraniega. Una vuelta al cole «fuera de cobertura», ya que cada vez son más los institutos de secundaria que a partir de este curso prohíben el uso de los teléfonos en las aulas. Los centros de Calvià, Santa Margalida, Antoni Maura, Llompart y Aurora Picornell son algunos de los que, a partir de la etapa 2023-2024, van a restringir el uso de los móviles en la clase.

«Los centros tienen sus propias normas al respecto, pero este año hay muchos que están optando por prohibir su uso directamente. Las situaciones son más incontrolables, incluso ha habido algún caso de denuncia judicial con este tema», explica Joan Ramon Xamena, presidente de la Asociación de Directores de Educación Secundaria de Mallorca (Adesma) y director del IES Porreres.

Precisamente este mismo instituto dejaba emplear el móvil en contextos pedagógicos, pero a partir de ahora le pedirá a los profesores que no lo usen como herramienta de trabajo. «Es una pena porque realmente si se utilizan bien es un elemento para aprender. El problema es que en las aulas los alumnos le dan un mal uso», detalla Xamena.

Un argumento que comparte Cristina Conti, presidenta de la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca (FAPA). «Lo ideal sería que no hubiera restricciones, pero cuando se dan situaciones de conflicto es muy difícil. No hay que olvidar que un centro educativo es un centro de enseñanza».

Educación Primaria

En el caso de Educación Primaria, la mayoría de los colegios no permiten el uso de estos dispositivos como herramienta de trabajo, requisándolos a la entrada de clase. «No empleamos el móvil dentro del aula. Hay alumnos que lo llevan porque algunas familias así lo piden. En estos casos firman un papel como una autorización y los tutores guardan el teléfono hasta que finaliza la clase», expresa Joana Maria Mas, presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de Mallorca (ADIPMA).

No obstante, a pesar de que los dispositivos no están presentes en las aulas durante esta etapa educativa, los docentes advierten de que el uso del móvil fuera del horario escolar también está afectando a los propios centros. «A veces nos explotan problemas dentro de la escuela por un uso indebido fuera del centro. Se crean grupos de WhatsApp de los alumnos mal empleados y los padres vienen a nosotros para que lo solucionemos. Lo que intentamos es avisar a las familias e intentar ayudar en lo posible, pero no son problemas que surgan aquí», advierte Mas.

Por su parte, desde la Conselleria de Educación detallan que cada centro cuenta con su propio reglamento y tiene la libertad de aplicar las restricciones que consideren oportunas. Ante esta situación, algunos docentes y directores plantean la posibilidad de crear un criterio unitario para todos los colegios e institutos de Balears. «Las administraciones quizá deberían plantear alguna normativa a nivel ministerial, como sucede en Francia por ejemplo. Sería una buena alternativa para poner solución a esta problemática que estamos viviendo», expone Xamena.