El catalán, la vivienda y la saturación turística marcan el inicio del curso político en Baleares

Tras la desconexión política durante los meses de verano, el Parlament ha acogido esta mañana la primera sesión plenaria del curso 2023-2024. Entre aplausos, reproches e incluso alguna amenaza de querella criminal, la tribuna de la Cámara Balear ha vuelto a recobrar los acalorados debates entre el nuevo Govern de Marga Prohens y la oposición liderada por el PSIB. Una jornada donde el catalán, la vivienda y la saturación turística han marcado la agenda de sesión de control al Ejecutivo.

El pleno ha arrancado con un minuto de silencio en memoria de los afectados por el terremoto de Marruecos. Acto seguido, el primer tema que se ha puesto encima de la mesa ha sido la masificación que sufren las islas, cuestionando al Govern cuál es su posicionamiento al respecto. El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha admitido que existe "saturación turística en determinados momentos, circunstancias y lugares de la temporada".

No obstante, también ha reprochado al anterior Govern del Pacte que la saturación nunca estuvo encima de la mesa en 2015. "No recuerdo que en la anterior legislatura se hablara de masificación en el ámbito turístico cuando ustedes gobernaban". Asimismo, el conseller también ha asegurado que el anterior Ejecutivo autorizó "115.000 plazas turísticas, representan casi el 25% del total. Después quisieron llevar a cabo la moratoria, pero primero se autorizaron estas plazas".

Otro de los puntos estratégicos que ha estado encima de la mesa y que marcará buena parte de la legislatura es la cuestión del catalán. Una vez ya se ha suprimido el requisito de la lengua en el sistema sanitario, tanto PSIB como Més per Mallorca han preguntado al Ejecutivo si también se va a suprimir en el ejercicio de la función pública. Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido que se garantizarán "los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos".

En este sentido, la líder popular ha vuelto a incidir en que cumplirá el acuerdo de investidura firmado con Vox, así como con el Estatut de Autonomia. "La mayoría de los puntos del acuerdo concuerdan con el programa del PP. Garantizaremos los derechos existentes y ampliaremos los que se habían perdido", ha expresado la líder del Ejecutivo. En el caso de Lluis Apesteguia, el diputado de Més per Mallorca, ha admitido que su grupo parlamentario no tiene problema en que la Administración atienda a los ciudadanos en castellano, pero no entiende porque el Govern quiere discriminar el uso del catalán en toda la función pública. "Están eliminando derechos de la ciudadanía".

El caso Metrovacesa

El asunto de la vivienda pública ha sido también foco de discusiones y conflictos entre Govern y oposición. En especial el caso Metrovacesa por el que el Govern revocó la compra de 88 viviendas para alquiler social. En el turno de control por parte de la oposición, el diputado socialista Marc Pons ha reprochado la actitud de la consellera de vivienda al no querer ejecutar esta operación. El socialista ha defendido que abortar esta operación ha beneficiado a AW Invest, "uno de los mayores fondos de inversión del mundo", al permitirle la compra por 26 millones de euros a Metrovacesa.

Una acusación que ha generado gran malestar a la consellera de Vivienda,Territorio y Movilidad, Marta Vidal, llegando a amenazar con lanzar "una querella criminal" contra aquellos que la vuelvan a vincular con el fondo privado AEW, relacionado con el caso Metrovacesa. "No sé ni pronunciar el nombre de este fondo privado. La próxima vez que vuelva a insinuar algo así le pondré una querella criminal", ha respondido Vidal.

Por último, el área de Educación también ha generado crispación entre el Govern y la oposición. El conseller, Antoni Vera, a través de varias imágenes, ha destacado "el lamentable estado" de algunos centros educativos, especialmente en la isla de Ibiza. "¿Por qué la izquierda abandonó a los alumnos en Ibiza? Nosotros vamos a devolver la dignidad que perdieron con ustedes", ha afirmado Vera. Todo en un primer pleno que empieza a dar pistas sobre cuáles serán los principales caballos de batalla para el Govern y la oposición en esta legislatura.