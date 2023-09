Cristina Conti: "Toca dar una segunda oportunidad al Govern del PP y ver qué hará por nuestros hijos"

¿Cuáles son las principales preocupaciones de las familias este inicio de curso?

Depende del tipo de familia. Las acomodadas pueden afrontar los gastos de inicio de curso tranquilamente y llegan a fin de mes, pero cada vez son más los hogares que esta situación no la conocen ni la conocerán pronto y el inicio de curso es una angustia. El cambio de ley educativa hace que no estén en el mercado de segunda mano libros suficientes y hay gente que no sabe cómo los pagará, de que tendrá que prescindir para poder pagarlos. ¿Qué puede hacer la Administración para que estas diferencias entre estos dos grupos de familias no sean tan grandes? Primero, que haya centros educativos de calidad para todos: no que unos vayan a centros de élite y otros estén en barracones, sin comedor o sin gimnasio, con patios desérticos y sin árboles.... También garantizar la gratuidad de la educación. Ahora avanzamos en el 0-3, pero en la educación obligatoria hay mucho pendiente: no hay libros gratis ni salidas gratis, se siguen cobrando cuotas “voluntarias” tanto en pública como en concertada.... Necesitamos gratuidad, de una vez por todas y totalmente. Hay que mejorar las ayudas para que todos los servicios (extraescolares, comedor...) sean accesibles para todos. Luego hay que atender a los alumnos con necesidades especiales, que tienen todos estos problemas multiplicados, y trabajar por la inclusión real y por una escuela sin machismo, sin LGTBIfobia y sin acoso escolar.