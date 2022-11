La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) no está satisfecha con el informe LOMLOE que los progenitores recibirán en lugar del tradicional boletín de notas: "Estos informes no informan a las familias de lo quieren saber sobre cómo va su hijo".

Algunos centros educativos ya han empezado a colgar en la plataforma GestIB los primeros informes de evaluación hechos con la herramienta propuesta por la conselleria de Educación en el marco de implantación de la reforma educativa, que este curso ha llegado a los cursos impares y el año que viene se implantará en el resto.

El informe es un documento de unas 10 páginas. La primera página es un resumen que quiere ofrecer una visión global de cómo va el estudiante (con un código de colores según el progreso del alumno, como un semáforo, y posibles observaciones anotadas por los profesores). Después, vienen unos diez folios más en los que se desgrana de cada asignatura en qué grado el estudiante ha asumido los diferentes criterios de evaluación (pueden ser una decena o más por asignatura). Algo más de la mitad de los centros educativos han decidido adoptar este sistema propuesto por Educación, mientras el resto ha optado de momento por ofrecer esta información según su criterio (la Conselleria rectificó y se abrió a esta opción con el curso ya empezado ante el aluvión de críticas que generó el sistema de evaluación propuesto).

Una propuesta mejor, pero no satisfactoria del todo

Según Miquel Àngel Guerrero, portavoz de FAPA, el informe ha mejorado respecto al planteamiento inicial de la Conselleria, pero igualmente no están conformes con lo que finalmente verán las familias. En su opinión, la primera página de resumen se ha quedado en algo "demasiado básico" mientras que el resto peca de lo contrario: "Es demasiado detallado", señala Guerrero, "tiene un nivel de tecnicismo que no informa y usa un lenguaje ininteligible". Algunos criterios se extienden más de tres líneas y son "infumables", usando un adjetivo muy repetido estos días entre padres que se han encontrado los nuevos informes en el GestIB. "Necesitaríamos una especie de diccionario de traducción que durante esta fase de transición ayude a los padres a entender los nuevos informes", indica: "Se nos propuso que presentáramos una redacción alternativa, pero entendemos que éste no es nuestro trabajo".

El representante de la federación confía en que los centros y los profesores ofrezcan información extra que complemente los informes y ayuden a las familias a entender más fácilmente cómo va su hijo, aunque él mismo es consciente de la mayor carga de trabajo que están asumiendo los docentes y equipos directivos este año por la implantación de la nueva ley. Cree que la situación inquietará especialmente a los padres de alumnos de Secundaria y de Bachillerato (con la Selectividad en ciernes) mientras que en Primaria será más fácil hacer llegar la información a las familias dado que suele haber una relación de mayor proximidad y de más contacto con el tutor.

Guerrero explica que el informe que algunos centros están colgando ahora en el GestIB es una evaluación de mitad de trimestre. Al ponerlos en esta plataforma, desde FAPA temen que haya padres que no se enteren y por eso han pedido que con la evaluación de final de trimestre los centros tengan que confirmar que los progenitores la han visto y en caso de que no sepan o no puedan acceder al sistema telemático se les haga llegar de otra manera.

El portavoz de FAPA concluye reiterando su confianza en los profesores y en los centros para ofrecer la información que las familias quieran saber sobre cómo evolucionan sus hijos.