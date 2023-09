Decepción de los sindicatos con los cambios de notas Lomloe del Govern

El nuevo sistema de evaluación presentado por la conselleria de Educación no convence a los sindicatos. El conseller del ramo, Antoni Vera, elevó las expectativas al prometer la desaparición de las notas Lomloe que tantas quejas han suscitado entre los docentes por la carga burocrática que suponía completar tantos criterios. Después de más de un mes, el borrador que presentó el titular de Educación en la última Mesa sectorial ha decepcionado a los sindicatos al tratarse de una reforma muy laxa que, a la postre, no ha supuesto la simplificación burocrática prometida.

El presidente de Stei, Lluís Segura, señala que «a la hora de la verdad, Educación se ha topado con que la normativa estatal no permite hacer los cambios que el conseller pretendía». Como se recordará, la Lomloe es de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas, pese a que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha llegado a hablar de «suspender» su aplicación en Baleares. El conseller de Educación propuso «simplificar la evaluación» y ha presentado un borrador que propone la desaparición del semáforo de colores y decenas de criterios de evaluación por cada asignatura. Ahora, las familias recibirán una valoración numérica y en el GESTIB ya no es obligatorio rellenar el porcentaje de distintos ítems, aunque si un profesor quiere seguir usándolo puede hacerlo.

Para Stei, la reforma no supone «un cambio profundo» y poco se puede hacer porque para solucionar el problema hace falta «un replanteamiento general de la normativa estatal». En esta tesitura, el borrador que ha puesto Vera sobre la mesa supone «modificaciones que solo maquillan» el sistema que los docentes critican. La solución, subraya Segura, es dar «herramientas coherentes, estables, continuas, que no impliquen una burocracia excesiva y que no cambien cada cuatro años».

Por su parte, el líder de Anpe, Víctor Villatoro, el borrador presentado no palia las deficiencias por las «prisas» con las que el departamento del anterior conseller, Martí March, trató de implantar las notas Lomloe. El sistema que propone Vera es «engorroso y complicado» y, para colmo, si una familia pide revisión de una nota, el docente tendrá que baremar y rellenar igualmente los criterios. «Desde Anpe pedimos no solo simplificar la evaluación, sino un plan de reducción de la burocracia docente», comenta Villatoro, que insiste en que para el sindicato la evaluación continua tiene un papel «esencial» en la educación, si bien el despliegue burocrático de informes y boletines que propone la Lomloe «acaba siendo tan engorroso que ni padres ni profesores lo entienden». «La nota numérica clarifica el avance del alumno, pero la evaluación es un factor importantísimo que cabe potenciar», añade.

El nuevo coordinador de UOB Ensenyament, Ignasi Palmer, también critica el borrador al «no haber cambios sustanciales», si bien desde el sindicato están estudiando si la propuesta «podría ir más allá» o si va todo lo lejos que la Ley permite: «Nos gustaría que la redacción fuera más atrevida, pero no estamos seguros de si se puede ir más lejos, la Lomloe es una normativa muy cerrada y no podemos esperar que la Administración autonómica vaya más allá de la estatal», recalca Palmer. Para UOB, la Lomloe ha creado un «rompecabezas» entre los criterios de evaluación, las competencias clave, las específicas y los descriptores del perfil de salida: «Es complejo incluso para el que lo ha redactado».

Ambas partes, sindicatos y Educación, se han dado una semana para estudiar propuestas y poner sobre la mesa un nuevo borrador. A mediados de la semana que viene se volverán a reunir y tratarán algunos temas que no se pudieron negociar en la última Mesa, entre ellos acabar de perfilar cómo quedará el sistema de evaluación de este curso.