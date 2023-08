Mallorca aporta uno de cada diez muertos por carretera en toda España durante julio, pero el PP/Vox y su seguro servidor pensamos que aquí falta gente, los cadáveres se retiran y listo. En cuanto a los supervivientes, la Ley de Turismo Basura contra Magaluf ha tenido un éxito que nunca hubieran sospechado sus autores. En lugar de erradicar la denominación inicial a combatir, la ha propagado por toda la isla.

Gracias a la promoción impagable de la Ley Basura citada, Mallorca estrena un nuevo Magaluf cada semana. Si nos estrechamos tanto como los indígenas en su balsa, casi cabrán todos:

Magaluf auténtico, una marca de borrachera infalible, salvo para los insignes paletos que predican que no es para tanto mientras prosigue la expansión irrefrenable.

Paseo Marítimo, donde los vecinos del barrio más rico de Palma declaran que «estamos viviendo una puntaballenización. No podemos dormir y por las mañanas está todo lleno de basura de botellones».

Platja de Palma, donde Pedro Marín es el presidente de la Asociación de Hoteleros y le confiesa a Myriam B. Moneo que «hace diez años pensábamos que era imposible llegar a los excesos que tenía Magaluf, pero ahora somos mucho peores que Magaluf». Se agradece la sinceridad con un caveat, ¿quién los trae?

Colònia de Sant Jordi, premiada con una bandera negra de Ecologistas en Acción por las party boats en las que llegaron a participar 18 veleros a todo volumen hasta las cinco de la madrugada, con una vecina concluyendo que «Era l’únic que ens faltava: convertir els ports de Mallorca en discoteques», véase Magaluf.

Can Picafort, porque Mallorca necesitaba un Festival Basura de Reguetón, tan arraigado en la tradición. Hasta los hoteleros habitualmente insensibles percibieron la amenaza de un Magaluf de Llevant.

Santa Catalina, donde el Magaluf palmesano de larga incubación acaba de registrar la primera agresión física a un residente por parte de los bárbaros, todo ello en «una ciudad irreconocible para muchos de sus vecinos», según Barri Cívic.

Alcúdia, que ya ha conquistado la bandera negra, indispensable para que el turismo familiar sea sustituido paulatinamente por un Magaluf de extensión envidiable.

Y así sucesivamente. Con la llegada de un Govern PP/Vox más serio que el anterior, procede introducir unas pautas para decidir en qué momento se traspasa el umbral de degradación que permite consagrar un nuevo Magaluf comme il faut, aficionados abstenerse. Hay que armonizar el acceso a la denominación más cotizada de la isla.

¿Para qué sirve tener un partido mallorquín enrolado en Sumar? Para lograr la «cogestión aeroportuaria» suprimida en el falso REB de María Jesús Montero, quizás la ministra de cualquier partido que más ha perjudicado a Balears. El imprescindible voto del diputado Vicenç Vidal debe apoyar la investidura de Pedro Sánchez, pero no a cambio de nada, Més se encuentra ante su gran oportunidad para lograr el traspaso de las competencias de Son Sant Joan. De lo contrario, abstención.

Los abogados que se forran con las herencias no han de redactar por medio de enmiendas la excelente Ley de Sucesiones populista y nacionalista de PP/Vox, la medida de protección del capital y patrimonio de los mallorquines más importante de las últimas décadas. Y no entiendo por qué debería beneficiarse alguien que no vive en Mallorca, cuando Prohens repetía que se trata de «defender a nuestros abuelos».

Lo primero que han de declarar los múltiples expertos esclavos de extranjeros es su implicación personal, mediante el formulario «Me llamo Rufus T. Firefly, del bufete Scoundrels&Swindlers, y cada año ingreso tantos cientos de miles de euros por Sucesiones y Donaciones. A partir de aquí, y como somos más de derechas que Santiago Abascal, exigimos que PP/Vox se someta a nuestro redactado». Para leyes en favor de los extranjeros de Formentor o los españoles de Metrovacesa, ya teníamos al Pacto Inmobiliario de Progreso, protector de depredadores.

No puedo criticar a quienes se toman la justicia por su mano, y dificultan la entrada de los privilegiados del VAO en el carril de los pobres. Hay que ceder el paso al villano, nunca al poderoso. En la imagen que hoy nos ilustra, captada en mi visita anual a Colonia, ya sabemos que sociedades tan avanzadas como Mallorca ni se plantean los patinetes con matrícula, cuando las placas son obligatorias para colectivos primitivos como los alemanes. Conoce a tu agresor.

Reflexión dominical: «Si quieres perder a un amigo, espera a que reciba un cargo político».