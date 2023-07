Usuarios y trabajadores de la zona de autobuses TIB de Palma: «Estoy como un pollo asado en la estación de autobuses TIB»

«Trabajar aquí es una mierda con este calor», sentencia indignada una trabajadora de la zona de espera de autobuses TIB en la Estación Intermodal de Palma. La asalariada, que prefiere que no se publique su nombre y su puesto porque se «juega el cargo», muestra su camiseta llena de sudor. «Estoy como un pollo asado, y eso que hoy hace frío», proclama.

La estación de autobuses TIB en la terminal de Intermodal de Palma se convierte en una caldera cada verano, con calores extremos y humedad. El problema más grande se da por la falta de ventilación, con unos extractores que no están funcionando.

«Que arreglen esos ventiladores de allí arriba de una vez por favor», reclama desesperada otra trabajadora de la Estación. Las emisiones de monóxido de carbono en los andenes de los autobuses no hacen otra cosa que aumentar el bochorno.

Además, ayer se dio otro suceso que derritió aún más el cerebro de los usuarios de buses: Las pantallas digitales no funcionaban, por lo que los desdichados ciudadanos tuvieron que conocer el horario de sus autobuses a la vieja usanza, preguntando al personal o mirando los letreros en la calurosa estación de buses.

Algunos de los turistas encuentran el calor excesivo: «this is very hot», asegura un sudado y rojo viajero. Por mucho que sea lo que se busque, el bochorno, si no te pilla en la playa, mejor que no exista.

Lamentablemente, los trabajadores de limpieza y vigilancia de la estación de buses de Intermodal no están de paso en la zona, sino que es su hábitat cuando el sol pega más fuerte. «Esto es una locura, no es aguantable para nadie», asegura un trabajador de la zona.

El infierno se desvanece al cruzar las puertas que separan la estación de autobuses del TIB con la otra parte de la terminal de Intermodal. Uno se pregunta si no habrá atravesado las puertas de San Pedro, porque de pronto la ventilación sí que funciona y el exagerado bochorno desaparece.

Según la Federación de CCOO Hábitat Baleares, en la estación se han llegado a registrar temperaturas de hasta 40 grados más la humedad. La federación explicó que ha denunciado ante la Inspección de Trabajo por tales irregularidades y el requerimientos «no ha sido atendido». CCOO exige medidas urgentes a la administración Balear antes de que se tenga que «lamentar una desgracia». Entre estas exigencias, se reclaman más extractores y aires acondicionados en la estación.

Estas quejas se unen a las del sindicato UGT, el cual denunció la grave situación que padecen las plantillas de recogida y limpieza de las calles, que se ven expuestas a las olas de calor que se están registrando estos últimos días en Mallorca.