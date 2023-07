La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, ha lanzado un mensaje contundente respecto al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "La campaña de demonización que ha hecho contra Vox no le ha funcionado. Feijóo tiene que entender que nosotros somos el único socio natural que tiene para formar un gobierno", ha defendido Ribas tras la junta de portavoces de la Cámara Balear.

En este sentido, Ribas ha detallado que la posición de Vox en las instituciones es fundamental para conformar un nuevo gobierno. "Nuestro partido no va a desaparecer, sin Vox el Partido Popular no va a poder formar una mayoría. Esperemos que para las próximas veces Feijóo entienda que su adversario no somos nosotros, sino Pedro Sánchez".

En cuanto a los resultados electorales cosechados por su formación el 23-J, la portavoz se mostró satisfecha a pesar de dejar de ser la tercera formación más votada en las islas. "No era la fecha más apropiada, en plena campaña estival y con mucha gente de vacaciones. Aún así, hay muchos españoles que siguen apostando por nosotros, en Balears hemos bajado tan sólo un 1,5% es decir, 1,200 votos menos. A nivel nacional seguimos siendo la tercera fuerza política".

Asimismo, Ribas se ha negado a hacer autocrítica y ha seguido la misma estrategia que su líder, Santiago Abascal, apuntando a los medios de comunicación como los responsables de la caída de Vox. "La autocrítica se la dejamos a los medios de comunicación y a los partidos políticos que han demonizado a nuestra formación política. Todos los medios de izquierdas han hecho una campaña agresiva contra Vox, incluso aquellos que cuentan con una línea editorial más alineada con el Partido Popular.