Los jueces de Palma se plantan y exigen más funcionarios al Ministerio

Los jueces de Palma han vuelto a denunciar, una vez más, las carencias de la administración de Justicia en la isla, sobre todo en cuanto a la falta de medios y en especial de personal. Y es que en estos momentos las plazas de funcionarios en los juzgados no se cubren, porque ya no hay nadie disponible en la bolsa de interinos. Esta situación está ocasionando graves problemas de organización y funcionamiento de cada juzgado. La carga de trabajo cada día es más elevada, pero al no contar el juzgado con una plantilla suficiente, se hace muy difícil tramitar todos los casos pendientes.

Uno de los problemas al que se tendrá que buscar una rápida solución es la puesta en funcionamiento del tercer juzgado de violencia sobre la mujer. Este nuevo juzgado debería entrar en funcionamiento el próximo día 30 de junio. Es un juzgado muy necesario, porque los otros dos de violencia están más que saturados y no pueden asumir todos los casos que se tramitan, en detrimento de las víctimas.

Ante la carga de trabajo, a los funcionarios no les atrae trabajar en el juzgado de violencia. Cada vez que tienen la oportunidad cambian de destino, por lo que la plantilla de este juzgado sufre muchos cambios. Y ello dificulta la organización del juzgado, porque cada vez que se incorpora un nuevo funcionario hay que enseñarle y, una vez que ya sabe cómo se funciona, pide el traslado.

Sin interinos

En la última junta de jueces, presidida por el juez Carlos Gómez, se analizó el problema que se genera por la falta de nombramiento de funcionarios interinos. Los jueces no tienen capacidad para contratar a un funcionario. Esta responsabilidad recae en la Gerencia de Justicia, que ya ha comunicado al TSJB que no hay ni una sola vacante cubierta en la lista de interinos. Al no existir trabajadores disponibles, no se pueden cubrir las bajas que se van produciendo, por diferentes causas, en los juzgados de Mallorca. Los jueces de la isla no tienen la posibilidad de solucionar esta falta de personal. La Junta de Gobierno del TSJB se ha visto obligada a recordar, una vez más, al Gobierno que Balears es una de las comunidades autónomas que padece las mayores subidas del coste de la vida de todo el Estado. Es tan caro vivir en las islas que hace imposible que un funcionario pida un traslado a Mallorca, porque el sueldo que cobra no le basta ni de lejos para poder sobrevivir. Como posible solución a este problema, los jueces piden al Gobierno que aumente la cuantía del plus de insularidad, «a fin de paliar los efectos negativos que tiene sobre la estabilidad en Balears». Y es que los magistrados consideran que no se puede aceptar que hay algunos juzgados con vacantes de personal desde hace más de cinco meses y que todavía no se han cubierto.

También se muestran preocupados los jueces por la situación de la gerencia. Con una plantilla prevista de 32 trabajadores, en estos momentos tiene 19 plazas vacantes. La Junta sostiene que esta falta de funcionarios «dificulta la correcta gestión de la propia gerencia y repercute negativamente en el normal funcionamiento de los juzgados y tribunales de Balears».

Quejas, pero una solución aún muy lejana

No es la primera vez, ni será la última, que los jueces de Balears se plantan ante Madrid y reiteran sus quejas de que con estas condiciones tan lamentables es muy difícil trabajar. Sin embargo, el problema de falta de funcionarios interinos tiene mayor calado y es de difícil solución. En el Ministerio de Justicia conocen el problema y saben que ningún funcionario de la Península pedirá un traslado a un juzgado de Mallorca porque con lo que ganan no pueden vivir. Por tanto, la solución es complicada y tardará mucho tiempo en llegar.