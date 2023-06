Muchas franquicias ya están de rebajas y los grandes se suman mañana

El verano se inicia hoy, pero ya son varias las franquicias y algún gran establecimiento que hace días que exponen en sus escaparates los carteles de las rebajas estivales, como Springfield, Women’secret o C&A, y mañana se sumarán a esta campaña algunas grandes firmas comerciales, como El Corte Inglés y Zara. Mientras tanto, las patronales del comercio tradicional balear están pidiendo a las pequeñas tiendas que esperen al tradicional 1 de julio para iniciar la aplicación de descuentos.

Desde el sector se lamenta que algunas franquicias, que tradicionalmente avanzan la aplicación de descuentos, hayan iniciado las rebajas en unas fechas en la que apenas se ha vendido una pequeña parte de las prendas de verano, y se admite que esta situación se hará más grave a partir de mañana, cuando algunas de las grandes firmas comerciales pongan en marcha las rebajas en tienda, con la posibilidad incluso de beneficiarse de reducciones de precios a partir de esta noche en el caso de las compras que se realizan a través de internet.

Hay que tener en cuenta que al poner en marcha esta campaña el día 22 de junio, estas grandes empresas van a poder aprovechar que el domingo 25 forma parte de los días no laborables que el Govern saliente incluyó en la lista de festivos con actividad comercial autorizada para este año, beneficiándose de este modo el impulso que la campaña de descuentos tienen especialmente durante su primera semana.

Aunque muchos carteles que aparecen ya en los escaparates anuncian descuentos de hasta el 50% o superiores, desde las grandes empresas del ramo se reconoce que las reducciones más habituales se moverán entre el 30 y el 40%.

Petición de las patronales

Las patronales del comercio tradicional Afedeco y Pimeco emitieron el pasado día 15 un comunicado, después de que Diario de Mallorca avanzara que los grandes iban a iniciar la aplicación de descuentos el 22 de este mes, en el que pidieron a las pequeñas tiendas que no se sumen a esta iniciativa y esperen al 1 de julio, pese a reconocer que las fechas de las rebajas están liberalizadas.

Un argumento esgrimido por estas organizaciones es que no tiene sentido aplicar descuentos agresivos, que pueden llegar al 50%, cuando todavía no se ha vendido ni un 15% de las prendas de verano, y especialmente cuando el grueso del turismo todavía no ha pasado por las islas siendo este grupo el que protagoniza un elevado porcentaje de las compras estivales.