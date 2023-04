Osvaldo Cifre renuncia a ser el candidato de Ciudadanos al Consell

Ciudadanos afronta estas elecciones municipales y autonómicas tocado, con un futuro incierto y con un goteo de abandonos. A la fuga de varios dirigentes municipales hacia otras formaciones, hoy se ha sabido una renuncia de relevancia. Se trata de Osvaldo Cifre que ha decidido no encabezar la candidatura de Ciudadanos al Consell de Mallorca. Cifre ha sido conseller insular durante esta legislatura y durante el último año ha ejercido de portavoz en la institución insular. El conseller naranja ha asegurado a este periódico que "no me siento motivado" y que no vislumbra "un proyecto ganador y con posibilidades" de seguir en las instituciones. A todo ello, según Cifre, se une que necesita más dedicación para su despacho de abogados. Osvaldo Cifre se une así al diputado y quien fue candidato naranja al Parlament en 2019, Marc Pérez, Ribas, que ha solicitado la baja de Ciudadanos apuntando que "ya no es el partido al que me afilié hace siete años".

"No tengo ofertas de ningún otro partido, es una decisión personal profesional y que no me siento motivado con el proyecto", ha asegurado a este periódico Osvaldo Cifre, que continuará como portavoz naranja en el Consell hasta la constitución de la nueva corporación. Hace poco más de una semana que Cifre comunicó a Patricia Guasp, la coordinadora nacional y candidata de Ciudadanos en Balears, su renuncia y los motivos que le han llevado a hacerla efectiva. "Decidí comunicar mi renuncia dos meses antes de las elecciones para que el partido pueda buscar una persona para encabezar la lista del Consell. No tengo ni idea quien será", ha apuntado Cifre. El pasado 29 de noviembre, con la presencia de Inés Arrimadas, Osvaldo Cifre fue proclamado candidato al Consell de Mallorca en Palma, junto a Eva Pomar como candidata a Cort y los cabezas de cartel de Ibiza y Menorca. Pese a ello, el portavoz naranja ha decidido dar un paso atrás a ser el candidato a la segunda institución de Baleares. Asegura que ha sido una decisión muy meditada durante estos meses, pero advierte que en el partido "falta gestión a nivel nacional y a nivel local para que el proyecto funcione". Además advertía de la fuga de dirigentes naranjas, empezando por la propia Inés Arrimadas que se rumorea puede acabar en el Partido Popular. "No tenemos ni a nivel nacional ni a nivel local un líder con tirón, como si tienen el PSOE y el PP", ha añadido Osvaldo Cifre. La dirección nacional y regional de Ciudadanos está sopesando quien será la persona que sustituirá a Cifre al frente de la candidatura al Consell.