Todo incluido | Mucho postureo, no solo político, en el regreso de la ITB

Hay líderes políticas que no llevan nada bien que no se publique uno de sus múltiples posados, a sabiendas de que se opta por dar visibilidad con otra imagen al buen trabajo promocional de su equipo. Eso es a lo que se supone que han venido a Berlín. Ay, las susceptibilidades están a flor de piel en tiempos de precampaña electoral. Mejor no hablar de esa reunión anunciada a bombo y platillo que al final no ha tenido lugar «por causas ajenas» a la lideresa. Hay directivos del sector ahora sin cargo conocido que se pasean por la feria. Será para cultivar las buenas relaciones, acabar de cerrar un nuevo destino o simplemente «salir a pescar». Y también hay primeras espadas femeninas del asociacionismo hotelero mallorquín que declinan posar en una foto, aunque les insistan, por «coherencia», si es que no han participado en una reunión. Y otras hoteleras que se quedan en Mallorca porque a «estas alturas qué voy a hacer en la ITB si ya lo hice antes, ¿desfilar?». Mujeres tenían que ser. El 8M en Berlín es un día festivo. Eso sí es tomarse en serio las reivindicaciones que tenemos por delante.

Cuánto postureo sobra en Berlín, en Londres y en Madrid. «A los turoperadores no hay que darles lecciones de sostenibilidad. Algunos vamos 100 kilómetros por delante de la conselleria de Turismo hace mucho tiempo». Valoración de otro de los grandes directivos de la turoperación con residencia en Mallorca. No entiende tampoco que se «organicen reuniones» con las mayoristas a «todo correr» y sin saber que para entrevistarse con los que saben no hay que buscar solo en Berlín, sino en sa Roqueta. Pero qué bien queda lo de agendar encuentros avión mediante, sin ni siquiera detenerse a pensar en la huella de carbono aun representando al que se vende como «el destino más circular del mundo». En la ITB tampoco ha faltado Ucrania. En un pequeño rincón el estand del país invadido muestra su valentía y promociona lo que ahora toca: que siga llegando la ayuda, que se coopere con generadores para sus hospitales, que no se olvide otra guerra. Y para aguerridos, los dos veteranos hoteleros que ayer acompañaron a sus hijos a la feria. Dos históricos: Pepe de Luna, con cuarenta ITB sobre sus espaldas, y Bernardo Quetglas. Ayer se presentó el Festival de Música de Pollença, una cita cultural que llega a su edición número 62 otra vez con grandes estrellas de la música clásica. Mientras tanto, en Canarias -en la ITB los archipiélagos son vecinos- se guardaba cola para tomar batidos de las frutas isleñas. Otro forma de promocionar los productos de la tierra. Todo incluido | El popular Vicent Marí se traga sapos y culebras en Berlín