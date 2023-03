Todo incluido | El popular Vicent Marí se traga sapos y culebras en Berlín

Ya ha sido mala suerte para el popular Vicent Marí que haya coincido la celebración de la ITB con que le esté cayendo la del pulpo como investigado por Anticorrupción por prevaricación, tráfico de influencias y coacciones por utilizar la vía de emergencia para adjudicar un contrato de la campaña La Vida Islados. Al presidente del Consell de Ibiza, también diputado del PP, le ha tocado estrenarse como el primer parlamentario balear imputado en una causa judicial después de que el Parlament derogara el aforamiento de los diputados autonómicos. A Marí, esa rara avis en el panorama político balear que ostenta el poder para la derecha en este archipiélago de políticos progresistas -al menos hasta ver los resultados de las elecciones de mayo, ayer le tocó sentarse entre Francina Armengol e Iago Negueruela y tragarse sapos y culebras durante la presentación de los Consells Insulars. No estuvo del todo aislado, le acompañó su director de Turismo, Juan Miguel Costa.

-President Marí, ¿ha pasado un mal trago-.

-Qué va, tengo la piel dura-, responde, por si alguien ponía en duda cómo está sobrellevando el «linchamiento mediático» y la «manipulación» que están haciendo desde el PSOE.

Ya cuando llegó el éxtasis socialista con la presidenta Francina Armengol presentado la culminación de su estrategia en gestión turística, Marí estaba en lo suyo: por algo Ibiza (que no Eivissa) tiene su propio territorio (estand) en las ferias.

Un diputado alemán encandilado imaginándose el futuro regenerativo del economista Toni Riera

El doctor Antoni Riera irradia, y contagia, entusiasmo. Cuando se trata de apuntar la pata sostenible del Govern la apuesta segura es el director de Impulsa Baleares. Ha venido a Berlín a presentar la estrategia de circularidad del archipiélago, bajo el título Hacia un turismo regenerativo, el caso de las Illes Balears. «La economía circular nos coloca a las puertas del turismo regenerativo», explica Riera. Después de haber asentado el término de la regeneración aboga porque dejemos de hablar de «industria o sector» y pasemos a denominarlo «sistema turístico» con una visión «más holística» de cara a 2050. Sesenta empresas y el Govern, subraya, avalan su trabajo. El 23 de marzo lo presentará en Palma. Entre los alemanes que siguieron su presentación estuvieron Ingo Burmester, consejero delegado de DER Touristik, segundo turoperador del país, y el diputado de los Verdes Stefan Schmidt miembro de la Comisión de Turismo del Bundestag. El parlamentario se mostró muy interesado en los avances de las islas en circularidad, y viniendo «de la política», porque Alemania está mucho más «retrasada». Eso sí, en sus próximas vacaciones Schmidt ha elegido Turquía. Nadie es perfecto. Otro gallo cantaría si hubiese asistido también a la presentación de la presidenta insular, Catalina Cladera, Mallorca, «una isla de cine».

Rosana Morillo, la ministra de Turismo ‘de facto’, con Maroto ausente de las ferias

Que Reyes Maroto ya no forme parte del atrezzo de las grandes ferias turísticas no es noticia, pero sigue llamando la atención que la ministra socialista no se haga presente, aunque Baleares suspira de orgullo con la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, salida de su cantera.

La primera vez de Subías en Berlín; ya se prepara para los viajes del Imserso

Sorprende que para un ejecutivo como Gabriel Subías esta sea su primera ITB, pero lo que no sorprende es que el CEO de W2M, de Iberostar, vaya a entrar en la carrera por la nueva adjudicación de los viajes del Imserso. Y muy gratamente sorprendió también el Govern con el ágape, en petit comité, de productos baleares con el que coronó la larga mañana. Aunque se siga suspirando por aquellas fiestas en el Riu Plaza Berlín que se llevó la pandemia.