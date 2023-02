«La situación en Turquía es terrible, la ayuda está llegando a cuentagotas»

Residentes turcos en Mallorca, en colaboración con la ONG #Somos1Más, han habilitado en el polígono de Can Valero un punto de recogida de alimentos, ropa y material de primeros auxilios para las víctimas de los terremotos que hasta el momento han ocasionado más de 35.000 fallecidos en Turquía y en Siria.

«Mi familia me cuenta que allí está todo fatal. Hay sitios a los que los equipos de rescate todavía no han llegado porque el Estado no lo permite. La ayuda a las zonas afectadas está llegando a cuentagotas, así que son los propios ciudadanos los que dentro de sus posibilidades ayudan a sus vecinos», indicó Sadi Gokcer, residente turco en Mallorca desde hace 15 años y promotor de esta iniciativa.

Un grupo de voluntarios se afanaba ayer por empaquetar todo el material recibido en una nave cedida por la empresa Mallorca Logispeed, en la calle Can Valero. Este espacio permanecerá habilitado como punto de recogida hasta el miércoles por la tarde. El material será enviado a Barcelona y desde allí el consulado turco en la capital catalana gestionará su transporte a Turquía en un avión de carga.

Recogen material entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde. Dicen que ya tienen suficiente ropa y mantas, y que lo que más necesitan son alimentos no perecederos (pasta, arroz, legumbres), material sanitario de primeros auxilios, leche en polvo para bebés, pañales y cajas de cartón para embalar. También necesitan voluntarios para embalar y clasificar lo donado.

La tragedia ha alcanzado a la familia de Gokcer, como a la de muchos turcos. «En Adiyaman vivía una prima de 42 años que ha fallecido con su marido y con las dos hijas que tenían. Les tuvieron que rescatar de los escombros sus familiares porque no había más ayuda. Y eso está pasando en muchos casos. La situación es tan terrible que no tengo palabras para explicarlo», lamenta este joven.

También Sibel Cemtosun, ciudadana turca instalada en Mallorca desde hace 16 años, ha dado un paso adelante para ayudar a sus compatriotas. «Sé bien lo que es sufrir un terremoto porque en 1999 ya tuvimos uno muy fuerte en Turquía y me pilló muy cerca. Es muy parecido a una guerra. Ayudar es como una cadena, cada eslabón es importante. Aunque solo puedas contribuir con un paquete de galletas o de pañuelos», indicó esta empresaria.

Cemtosun no tiene que lamentar la pérdida de ningún allegado por los devastadores terremotos porque, cuenta, gran parte de su familia reside en Alemania desde hace tiempo. «Pero es indiferente, no por eso voy a quedarme sin hacer nada. Todos deberíamos echar una mano porque ahora mismo hay muchas necesidades que no se están cubriendo», añadió Cemtosun.

«Hubo un llamamiento de la comunidad turca en Mallorca, contactamos con Sadi y le ofrecimos este espacio. Es la manera que teníamos para ayudar y estamos muy contentos por cómo ha respondido la gente», subrayó Sebastián Cloquell, director de Mallorca Logispeed.

Por otro lado, el Consell de Govern firmó ayer una declaración institucional de apoyo a las víctimas de los terremotos en Siria y Turquía.