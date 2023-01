Alejandro Castro: «El turismo no es capitalista, es turismo y punto»

Alejandro Castro ha visitado Palma para mantener encuentros con instituciones, partidos como Esquerra Unida de les Illes Balears y empresarios mallorquines. "El objetivo es mantener encuentros con diversas instituciones, la Cámara de Comercio y todos los amigos de la solidaridad de izquierdas para hablar sobre Cuba y fortalecer relaciones", señala. Es cónsul general en Barcelona con jurisdicción en Aragón, Murcia, Baleares, Cataluña, Andorra y Comunidad Valenciana. declina responder si es familiar de Fidel Castro.

¿Cuáles las oportunidades de negocio de los empresarios mallorquines en Cuba?

Antes de ayer estuvo el ministro de Turismo y se reunió con más de 60 empresas. Nosotros ofreceremos al presidente de la Cámara de Comercio organizar una misión comercial a Cuba para que los empresarios mallorquines exploren in situ cuáles son las oportunidades. Nosotros estamos incentivando la inversión extranjera en Cuba, especialmente en el ámbito agroalimentario y de la energía. Son sectores productivos que pueden dar beneficios, más allá del turismo.

El 60% de las camas hoteleras de Cuba son de cadenas mallorquinas como Meliá, Barceló o Iberojet. ¿De dónde viene esa relación tan intensa?

Eso tiene mucha historia. Pase lo que pase, es imposible romper las relaciones entre los dos pueblos. Es una vena que no se ve, pero que está fuerte. Para nosotros es muy fácil conversar con los empresarios españoles. Nos entendemos, hemos aprendido mucho de ellos y han apostado por Cuba en momentos de situaciones económicas complejas.

¿Cómo se compatibiliza un negocio tan capitalista como el turismo con un régimen socialista como el cubano?

No sé por qué llama capitalista al turismo. El turismo es turismo, y punto, no corresponde a ningún sistema. Con el derrumbe de la Unión Soviética empezamos a actualizar el modelo económico cubano y salimos a buscar inversiones, siempre que no fuera incompatible con nuestro proyecto social. Y el turismo no lo es. Defendemos un turismo sano y lo hemos logrado. La mayor riqueza turística de Cuba es la tranquilidad: no hay mafias, ni drogas, ni prostitución organizada. Cuba sigue siendo socialista y tiene un proyecto de desarrollo con el turismo. Cada turista es un embajador de la verdad sobre Cuba; de la verdad que puede ver él mismo, no la que le contamos nosotros. El turismo no es solo un tema económico, también es un medio para trasladar la verdad de Cuba porque hay un turismo de calle, de la Habana profunda, y hay un intercambio con los barrios más humildes. Hable con la gente que viene de allí.

¿Cómo es el nivel de bienestar de los cubanos a día de hoy?

Estamos pasando por una crisis económica fuerte provocada fundamentalmente por el bloqueo [de Estados Unidos], que ha arreciado más que nunca en 62 años. Y la pandemia nos golpeó mucho porque la prioridad fue salvar vidas. Pese a que no pudo entrar materia prima para producir la vacuna, hicimos cinco. Con ellas vacunamos a más de 11 millones de cubanos. Estamos vivos y el país ha vuelto a su batalla diaria por las dificultades que enfrentamos todos los días por el bloqueo, que toca la vida del cubano desde que abre los ojos hasta que los cierra por la noche.

¿Avanzará algún día Cuba hacia la democracia?

¿En Cuba no hay democracia? Tiene un problema de percepción. Ustedes tienen su democracia y nosotros la nuestra. En Cuba los alcaldes y a los delegados de las circunscripciones de los barrios son elegidos por sus mismos vecinos.

Pero solo hay un partido.

En Cuba el partido no se postula, se postula la población de forma libre, secreta y directa. ¿De dónde sale el presidente de la República si no es del Parlamento? Que es la máxima representación del pueblo, donde hay más de 600 diputados: campesinos, intelectuales, artistas, dirigentes, etc. Esa es nuestra democracia. ¿Que puede ser más democratizable? Supongo que sí. Pero no estoy de acuerdo con usted en que para que haya una democracia en Cuba tiene que haber varios partidos. Hemos resistido durante 62 años un bloqueo del país más poderoso del mundo gracias a que tenemos un único partido, el que ha logrado la unidad del pueblo cubano. Que no se le olvide, en Cuba hay un partido único porque así lo hemos querido.