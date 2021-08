Extraoficial | La corriente ‘fontista’ en el Pi mueve ficha contra Melià

En la presentación de hoy hay dos personas muy vinculadas con Font y Amengual. Se trata del alcalde de sa Pobla, el pueblo que también tuvo a Font de primer edil, Llorenç Gelabert. De igual modo, otro ilustre de El Pi de Inca, Pere Soler, también será uno de los hombre fuertes de la candidatura. Soler es hermano del expresidente del Govern por el PP Cristòfol Soler y es quien sustituirá a Amengual como conseller electo del Consell.

Quien ponen al frente de la lista es Toni Roldán, presidente de El Pi en Eivissa y exsocialista. Sin embargo, el poder está en Mallorca y quien cortará el bacalao en esta lista regionalista serán Soler y Gelabert. Todo ello junto a la líder de El Pi en Manacor, Catalina Riera. La feroz pugna en el estrecho espacio regionalista de Balears está servida.

Més: ¿Cuándo dará el paso Lluís Apesteguia para hacer frente al ‘Clan de Esporles’?

Es la gran pregunta que se están haciendo en numerosos mentideros y tertulias nacionalistas: ¿Cuándo dará el paso Lluís Apesteguia para hacer frente al ‘Clan de Esporles’ en su carrera para coger los mandos de Més per Mallorca? Después de que los del pueblo de al lado de la Universitat impulsarán a su alcaldesa, Maria Ramon, para ser la candidata a las primeras de octubre, todavía no sabemos cuándo el alcalde de Deià, hombre del sector de la vicepresidenta del Consell Bel Busquets, hará efectiva la candidatura que es un secreto a voces en el seno de Més. Mientras Maria Ramon ha empezado la campaña y no se pierde una foto, Apesteguia sigue lidiando con su polémica ‘ley seca’ en Deià. Por cierto, el diputado Joan Mas Collet, persona con peso en las bases, tampoco pierde comba.

PSIB: Armengol y Cladera en liza en los congresos

En el PSIB-PSOE también hay congresos este año, pese a que no lo parece y nadie habla de ello. En el caso del PSIB de Balears habrá otro paseo militar de Francina Armengol para lo que se presume último mandato como secretaria general. Sin embargo, en Mallorca habrá que renovar y la presidenta del Consell, Catalina Cladera, deberá ganarse a las bases socialistas muy controladas por la consellera Mercedes Garrido.