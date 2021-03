Àngels Barceló: «Tengo la sensación de que la política funciona a base de impulsos»

Àngels Barceló (Barcelona, 1963) es una de las periodistas más reconocidas en el panorama nacional. Tras muchos años de experiencia en la televisión, se asentó en la radio, y desde el año 2019 presenta el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser.

En más de una ocasión ha confesado que no se siente muy cómoda siendo usted la entrevistada.

La verdad es que prefiero preguntar porque siempre he sido muy curiosa. Además, como hablo en antena durante seis horas al día, cuando se apaga la luz ya no me queda nada más que decir.

¿Cómo ha vivido este año a nivel periodístico?

Ha sido muy diferente porque hemos tenido que informar de algo que nos afectaba personalmente; mientras trabajabas sufrías por tus personas más cercanas. Después de tantos años de profesión crees que eres capaz de que no te afecten las cosas, pero esta pandemia era imposible de digerir. Yo he estado al borde de la lágrima como no lo había estado nunca.

¿Por qué los medios de comunicación han perdido credibilidad durante la pandemia?

Esta crisis sanitaria ha ofrecido un material tan jugoso para generar audiencia y tan espectacular para hacer amarillismo que algunos medios no han actuado de manera adecuada. El periodista tiene que alejarse de todo esto.

¿De qué manera ha visto el terremoto político con la moción de censura en Murcia y las elecciones en Madrid?

Es un auténtico fracaso de todas las fuerzas políticas. Un fracaso del PSOE por no tener bien atada la moción de censura, por parte de Ciudadanos por no conocer sus propios problemas internos e incluso por parte del PP que al final se tendrá que aliar con Vox en la campaña electoral madrileña. Muchas veces tengo la sensación de que la política española funciona a base de impulsos.

«Este país necesita hacer un ‘reset’ porque con la actual polarización nos vamos a hacer daño»

¿Cree que Pablo Iglesias es la figura idónea para que la izquierda gane los comicios en la capital?

La izquierda de Madrid presenta tres liderazgos muy diferentes: el de Ángel Gabilondo, un tipo calmado y dialogante, el de Mónica García, una candidata que conoce muy bien la gestión de la ciudad, y luego está Pablo Iglesias, quien buscará atraer a un tipo de votante diferente con un liderazgo particular.

¿Cómo ha sentado la salida del hasta ahora Vicepresidente dentro del Gobierno de coalición?

Deduzco que hay algunos ministros socialistas que habrán respirado tranquilos con su marcha. Es evidente que tenía desacuerdos con algunos políticos del Gobierno. La etapa que se abre ahora es una incógnita.

¿Qué panorama político a nivel nacional se puede dibujar a partir del 4 de Mayo?

Las elecciones de Madrid tienen una gran trascendencia para la derecha, ya que estamos viendo cómo Pablo Casado le está comprando el discurso Trumpista a Isabel Díaz Ayuso. De hecho, Ayuso podría necesitar a Vox para gobernar si no obtiene mayoría absoluta, y esto podría marcar el futuro del liderazgo de Casado. Al final tiene a una candidata que se tendrá que apoyar en aquellos de los que se quería alejar.

«Hay algunos ministros socialistas que han respirado más tranquilos con la salida de Iglesias»

En esta ecuación también debería aparecer Ciudadanos. ¿Ha muerto la formación de Inés Arrimadas?

Si no ha muerto está agonizando. Algún día se tendrá que estudiar cómo los dos partidos (Ciudadanos y Podemos) que surgieron para acabar con el bipartidismo han conseguido apagar la ilusión que generaron en sus inicios. Ciudadanos nació con una vocación que Albert Rivera perdió. Él optó por ser el líder de la derecha y se equivocó. No le pronostico una vida muy larga.

Viendo las continuas tensiones en las diferentes sesiones del Congreso, ¿estamos ante una política más de imagen y postureo que de hechos?

Cuando observas los diferentes discursos parece que están en un plató de televisión o una tertulia. Es lo que vimos el otro día cuando Íñigo Errejón puso encima de la mesa un problema como la salud mental y un diputado del PP le gritó que se fuera al médico. ¿En qué nos hemos convertido? Priorizan el espectáculo y el eslogan a cualquier otro elemento.

¿Cómo se ha llegado a la polarización que vive actualmente la sociedad española?

Los políticos han conseguido trasladar esta tensión y polarización a buena parte de la sociedad, que se ha hecho afín a uno u otro bando y aquellos que no forman parte de ese grupo son fascistas o comunistas. A mí me gustaría que la sociedad recuperara el sentido crítico y la capacidad de diálogo. No podemos dejar que nos polaricen, el problema es que nos encontramos en un camino de difícil retorno. Este país necesitaría hacer un reset, parar un momento y volver a empezar porque nos vamos a hacer daño.

«No entiendo el argumento de que el turismo internacional es más seguro»

¿Qué papel han jugado los medios en esta fragmentación?

Tenemos parte de responsabilidad, sin ninguna duda. Muchos medios se han atrincherado y se han polarizado. También hay periodistas que se han puesto las camisetas de partidos políticos defendiendo sus argumentarios. Al final, los que tienen este tipo de comportamientos están jugando un papel que no les toca como periodistas.

Respecto a la política en el ámbito balear, ¿qué valoración hace de la presidenta Francina Armengol y su papel dentro del PSOE?

Armengol es de esas líderes autonómicas del PSOE con autoridad moral, parecido a la figura de Ximo Puig. Cuando la escucho me da la sensación de que posee una autoridad moral, sobre todo porque le avalan sus actos. Evidentemente comete errores pero no me da la sensación de que actúe cuando habla.

¿Entiende que la Conselleria vea más segura la llegada de turistas que la movilidad de los propios ciudadanos en las islas?

No puedo entender esta declaración. La explicación que han dado es que ellos se relacionan menos con nosotros, pero quien dice esto no sabe cómo van a actuar los ciudadanos y si van a cumplir con las medidas. Como argumento, no sé de dónde sacan que el turismo internacional es más seguro que el nacional.