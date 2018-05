Diario de Mallorca reconoce los mejores talentos de la isla

Premio Empresarial: Riu Hoteles, el imperio que ya no necesita corona pero que sigue creciendo

seráncon losen una ceremonia que tendrá lugar el próximo 28 de junio, a las 20 horas, en el Club. Los premiados recibirán el galardón, la escultura de bronce del escultor Alfons Sard, que simboliza la prensa en papel, en un acto con la presencia de Javier Moll, presidente de, grupo al que pertenece Diario de Mallorca, y al que están invitados premiados, autoridades y representantes de asociaciones de la sociedad civil, del mundo de la cultura y de los deportes, que después disfrutarán de un cóctel. Diario de Mallorca ha venido reconociendo desde el año 1993 los méritos de personas y entidades destacadas de la empresa, de la cultura, la ciencia, los deportes y la acción social. Después de haber premiado en su última edición a personalidades como, este año vuelve a reconocer el trabajo de aquellas personas que contribuyen al presente y al futuro de la sociedad mallorquina.

En la renovación de su imagen ha dejado atrás la corona que durante décadas ha caracterizado su logo. Sin embargo, el imperio de Riu Hoteles sigue expandiéndoles y alcanzando año a año cotas más altas. Algunas literalmente: la cadena mallorquina se hizo el año pasado con el Edificio España. El popular rascacielos con el que ahora coronarán el cielo de la plaza España de Madrid es la nueva joya de la cadena de la corona. Fundada hace ya más de medio siglo por Juan Riu con un pequeño hotel en Mallorca, en la actualidad, la cadena hotelera, en manos de los hermanos Carmen y Luis Riu, de la tercera generación familiar, posee 105 establecimientos en todo el mundo. El salto desde la isla al exterior comenzó en Canarias, para posteriormente dar paso, en los años 90, a una internacionalización de la cadena primero en República Dominicana y, a partir de ahí a Estados Unidos, México, Túnez, Bulgaria, Chipre, Jamaica, Aruba, Cabo Verde y Bahamas. La compañía batió su propio récord el año pasado con 600 millones de euros de inversión y para este año planea invertir otros 650 millones en sus establecimientos. Carmen Riu fue una de las abanderadas en el sector hotelero de las islas a favor de la histórica subida salarial acordada con los sindicatos.



Premio Investigación: Dora Romaguera, la joven investigadora que se abre paso en el mundo de la ciencia

Pese al importante papel que la mujer tiene en el ámbito científico desde hace siglos, no se les reconoce socialmente que pueden ser lo que se propongan", lamentaban en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia las investigadoras de la UIB. Pues en ese contexto de falta de reconocimiento, la investigadora mallorquina Dora Romaguera fue premiada el pasado año con uno de los premios a Jóvenes Investigadores de la Fundación AstraZeneca y con una beca de 20.000 euros para seguir adelante en sus investigaciones sobre diabetes y obesidad.

Farmacéutica de formación, Dora Romaguera desarrolla su trabajo de investigación en el Instituto de Investigación Sanitaria de Balears (Idisba) en el Hospital Universitario de Son Espases. Su especialidad es la Epidemiología Nutricional y Fisiopatología Cardiovascular. Desde Balears está desarrollando un estudio específico orientado a las estrategias de prevención para evaluar cómo los patrones de alimentación saludables ayudan a la prevención de la obesidad abdominal, uno de los factores de riesgo para esta enfermedad y también para otras enfermedades, como las cardiovasculares. Su investigación se enmarca en el estudio Predimed-Plus, con una muestra de campo de 6.800 participantes. Con el premio Diario de Mallorca, Romaguera toma el relevo a otra mujer, la física Alicia Sintes, premiada el año pasado por el hallazgo mundial de las ondas gravitacionales.



Premio Activismo Social: Maria Antònia Oliver, la voz de la lucha por la dignidad de las víctimas del franquismo

El pasado mes de enero 14 familias recibieron los restos mortales de sus familiares, hasta la fecha enterrados en la fosa de Porreres, en la que yacían desde que fueron asesinados durante la represión franquista. La histórica primera entrega de restos óseos a las víctimas del franquismo se hizo realidad gracias a la ley de Fosas del Parlament, que no sólo tuvo el apoyo de todos los grupos políticos, sino el indispensable impulso y trabajo de muchos años de la asociación Memòria de Mallorca, al frente de la cual ha estado Maria Antònia Oliver. Nieta de Andreu París Martorell, que fuera presidente de un sindicato de zapateros en Inca y fundador de la agrupación socialista de esta localidad, que fue conducido a una prisión de Palma por el bando franquista en 1937 y del que no han vuelto a tener noticias, se ha entregado en las últimas décadas a la reivindicación de la memoria de las víctimas de la dictadura desde la entidad que presidente, que agrupa a familiares de desaparecidos durante el franquismo y la guerra civil. Este año consiguió un nuevo hito con la ley de Memoria que busca reparar la dignidad de las víctimas.



Premio Sanidad: Catalina Vadell, una gestión en la que la prioridad siempre es el paciente

Estudió Medicina en Barcelona, se especializó en Oncología y se inició en el hospital l'Esperança. Dio el salto profesional a Mallorca en 2001, primero en la Policlínica Miramar y después, hasta 2006, en Son Llàtzer. Después de 30 años tratando a enfermos de cáncer como doctora, jefa de los servicios de oncología y hematología del Hospital de Manacor, directora del Instituto Oncológico de Manacor y Son Llàtzer y una de las fundadoras de la asociación de ayuda a los enfermos de cáncer de la comarca del Llevant (Aprop) es desde hace seis años la directora gerente del hospital comarcal, un centro cuya apertura, hace veintiún años, supuso un hito en la sanidad de Mallorca, al convertirse en el segundo hospital de la isla, junto al de referencia en Palma. El Hospital de Manacor descentralizó los servicios y mejoró la calidad asistencial en la part forana, en este caso en la comarca del Llevant, cuyos habitantes tenían que acudir hasta entonces a Son Dureta para ser atendidos. Gestionado bajo el modelo de fundación, bajo el mandato de la doctora especialista Catalina Vall, ha obtenido diferentes premios, el último de ellos relacionados con la atención a enfermos renales. Este año el Colegio de Enfermería también ha premiado a numerosos profesionales del centro y hace dos años el proyecto Això era i no era del servicio de Pediatría trajo al hospital uno de los diez premios Hospital Optimista 2016, concedidos a nivel nacional. Después de años de reivindicación, este año se reformarán y ampliarán las instalaciones del hospital.



Premio Literatura: Llucia Ramis, la nueva pluma de la narrativa en catalán aclamada por crítica y público

Fue una de las protagonistasdel último Sant Jordi en Palma. En unas calles a rebosar de libros, en apenas unas horas, su obra Les Possessions ya se había agotado en su edición en catalán, y a media tarde ya era imposible encontrarlo en ninguno de los puestos de las librerías de la ciudad. Acabó siendo uno de los cuatro libros más vendidos ese día.

Con el relato de una mujer que viaja a Mallorca para indagar en el pasado de su familia descubriendo una oscura historia de corrupción, Llucia Ramis, fue premiada también con Les Possessions con el III Premio Anagrama de Novela en catalán el pasado mes de enero. Escritora, periodista en La Vanguardia y colaboradora en otros medios como Catalunya Ràdio, RAC1 o Diario de Mallorca, se ha convertido en una de las plumas de la nueva narrativa catalana. Además del Premio Anagrama para su última obra, iniciada hace cuatro años, esta escritora mallorquina ya obtuvo en 2010 el premio Josep Pla de narrativa en catalán con la obra Egosurfing. La Obra Cultural Balear también la premió ese año con el premio Bartomeu Rosselló-Pòrcel por su trabajo en el campo de la animación cultural. En 2013 recibió el premio Time Out como mejor creador del año.



Premio Interpretación: Catalina Solivellas, el rostro mallorquín más familiar en la pantalla y en los escenarios

Es el rostro mallorquín más reconocible en la pantalla y en los escenarios. Y no es de extrañar. Su versatilidad, impecable en el drama y cómoda en la comedia, la han llevado en su amplia carrera a ser una actriz recurrente en las pantallas españolas, participando en series de éxito como Cuéntame cómo pasó (TVE), Hospital Central (Telecinco), El Cor de la Ciutat (TV3), La Riera (TV3), De moda (Canal 9) o Mossen Capellà (IB3). Sin embargo, su mayor reconocimiento lo ha tenido por su trabajo en la gran pantalla. En 2013 fue nominada al Goya como mejor actriz revelación por su papel de Lola en Los Niños Salvajes, de la directora Patricia Ferreira, un galardón que, no obstante, se acabó llevando Macarena García por Blancanieves. Pero más allá de las cámaras despunta también por su trayectoria en el teatro. Las Chicas del Calendario, Molts records per a Ivanov, Dinamita Teatre, Confesiones de mujeres de treinta, Sopa de idiotas, Diner Negre, Cubana marathon dancing, son sólo algunas de las obras que ha interpretado. Recientemente ha dado vida a Catalina Homar en el debut teatral del escritor y articulista de Diario de Mallorca, Jose Carlos Llop.



Premio Gastronomía: Macarena de Castro, reinventando la cocina tradicional para los mejores paladares

Macarena de Castro forma parte de la élite de un mundo de la alta cocina copado por hombres. Desde su restaurante El Jardín, en Alcúdia, recientemente rebautizado como Maca de Castro, la chef ha deleitado a infinidad de paladares con una cocina que combina con habilidad innovación y producto local. Fue la elegida por los Reyes para preparar el último cóctel servido en su recepción oficial en la Almudaina y su trabajo ha sido reconocido incluso en prensa internacional como el Financial Times o el Wall Street Journal. Habiéndose iniciado en el arte culinario con sólo 18 años y tras haber trabajado con algunos de los chefs de más prestigio del mundo, en 2012 y con tan sólo 30 años obtuvo una estrella Michelin que ha ido revalidando desde entonces año tras año desde los fogones de su restaurante. Se convirtió en la primera mujer en Mallorca en conseguir la más reconocida distinción de la gastronomía. La única mujer, por ocho chefs hombres que la poseen. Sencilla y directa, demuestra talento al reinterpretar platos tradicionales y creando nuevas recetas siempre dando el protagonismo necesario al producto, principalmente mallorquín y balear. A su destacada trayectoria, hay que sumar la reciente nominación al Premio Nacional de Gastronomía como mejor jefe de cocina, donde se encuentra entre los tres finalistas junto a Albert Adrià y Diego Guerrero.

En 2013 fue premiada como chef del año por la Asociación de Periodistas Culinarios de Balears.



Premio Deporte: Mavi García, la incansable campeona de una carrera sobre ruedas

Un mes después de fracturarse la clavícula derecha, ya está entrenando con la bicicleta pensando únicamente en el Campeonato de España de ruta que se disputará a finales de este próximo mes de junio. Sin embargo, la perseverancia de Mavi García tampoco le ha impedido dejar de entrenar este tiempo, algo que ha seguido haciendo en el gimnasio con su bicicleta sobre el rodillo. Tres años consecutivos campeona de España de duatlón de larga distancia, ha dado el salto al ciclismo, del que se ha convertido en la principal figura femenina de esta modalidad en España. En 2016 obtuvo el campeonato de ciclismo en ruta con el equipo Bizkaia Durango y en la actualidad forma parte de la selección española y del equipo ciclista Movistar con el que se espera que participe en grandes vueltas como el Giro o la Grande Boucle. La prueba elegida para su reaparición después de su lesión coincide con el Campeonato de España de ruta que se disputará del 21 al 24 de junio, en Castellón. La ciclista mallorquina tendrá la posibilidad de empezar su actuación en el nacional disputando la contrarreloj femenina que se disputará el próximo viernes 22 de junio. Sin embargo, la carrera del Campeonato de España en la que Mavi García centrará la mayoría de sus ambiciones es la fondo en ruta, con un recorrido de 116 kilómetros, con salida en la localidad de Oropesa del Mar y meta en Culla.