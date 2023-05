El número dos de la candidatura del PSIB al Parlament por Mallorca en las próximas elecciones del 28M, Iago Negueruela, ha rechazado el sorteo como método de reparto del orden de intervenciones en el debate de IB3 del próximo domingo y ha asegurado que la candidata de su partido a presidir el Govern, Francina Armengol, lo abrirá y cerrará porque "es la lista más votada".

Así se ha manifestado el socialista, tras ser preguntado por las quejas que han presentado el resto de partidos ante la Junta Electoral Central (JEC) por esta cuestión y después de que el ente haya trasladado a los partidos políticos que Armengol abrirá y cerrará las intervenciones.

Al ser interrogado por esta materia durante un acto de partido, Negueruela ha explicado que el PSIB "ha aceptado" la propuesta hecha por IB3 y ha acusado al PP de "no respetar los resultados electorales", algo que, a su juicio, sí hizo el PSIB hace cuatro años cuando "la lista más votada fue la lista la de Gabriel Company y no hizo ninguna artimaña para sustituir el orden de intervenciones". "Simplemente se respetó la democracia y la democracia no se sortea, se elige", ha zanjado.

"En los debates que se han celebrado en Baleares siempre se ha respetado a la lista más votada y a los debates que ha ido el PSIB y la presidenta del Govern en medios privados, siempre se ha respetado la lista más votada, porque es lo que ha dicho la ciudadanía", ha recalcado el candidato socialista.

Por ese motivo, ha pedido "respetar" las reglas marcadas "desde hace muchas décadas", por lo que se ha mostrado "sorprendido" porque el PP "intente, por cualquier forma, alterar los resultados de hace cuatro años o las reglas del juego de la democracia".

"Llama la atención de esa petición de que ahora se elija el orden de intervenciones por sorteo. Pues no, porque la ciudadanía hace cuatro años eligió y no se sorteó, por tanto quien tiene que explicar sus cambios de postura es el PP, que ahora no acata los resultados", ha destacado, a lo que ha agregado que "se está intentando confundir a la ciudadanía al no explicar cuáles son las reglas del juego".

En este sentido, ha puntualizado que en las reuniones previas para planificar el debate, el PSIB "nunca" ha querido hacer esos cambios en el orden de intervenciones y ha sostenido que "no era una reunión para dicho cometido".

"El PSIB no fue a una reunión para hablar de ningún sorteo, el PSIB tiene claro que está a favor de las reglas que siempre se han establecido y si alguien quiere hablar allí de eso, no es así", ha argumentado Negueruela y ha destacado que "es IB3 quien hace su propuesta, siempre, de cómo son los debates".

Finalmente, Negueruela ha señalado que la diferencia reside en que "el PSIB ganó las elecciones y que las volverán a ganar y eso parece que le duele al PP".