José Luis Roses, presidente de la DO Binissalem, ha dado la bienvenida a los asistentes, entre los que se encontraban, la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, Aram Ortega, Dir. General de Políticas para la Soberanía Alimentaria, Antoni Morro, Dir. General de Política Industrial, Isabel Vidal, Directora General de Turismo, representantes del departamento de turismo del Consell de Mallorca; Victor Martí, alcalde de Binissalem y Joan Riutort, alcalde de Santa Eugènia; bodegas y viticultores de la comarca, representantes de los productos de calidad con IGP /DOP de Baleares; Antoni Bennàssar, presidente de la DO Pla i Llevant y Conxa Rosillo, vicepresidenta de Vi de la Terra Mallorca, así como colaboradores y medios de comunicación, entre otros.

Roses ha hecho referencia a Lourdes Picó, quien ideó este evento, hace 10 años, cuando era presidenta del CRDO Binissalem. Ha remarcado la importancia de Wine Days para la Denominación de Origen, un evento que nació con el objetivo de dar visibilidad a la cultura del vino de la comarca de la DO, ofreciendo, durante este tiempo, un amplio programa de actividades relacionadas con: el arte, música, relajación, gastronomía, patrimonio, tradiciones, senderismo, paisaje… siendo, el viñedo y el vino, los hilos conductores de todas las actividades propuestas.

Llegar a la 10ª edición demuestra que WD se ha consolidado como un evento de referencia del enoturismo en Mallorca. El presidente, también ha agradecido el apoyo recibido por las instituciones del Govern, del Consell y de los ayuntamientos de la comarca, así como de todos los colaboradores que lo hacen posible.

Seguidamente, Marga Amat, directora técnica del CRDO Binissalem, ha presentado el programa de actividades de esta 10ª Edición de Wine Days. Un programa que ofrece un amplio abanico de posibilidades para disfrutar del viñedo y del vino, realizando actividades diversas con pareja, con amigos o con familia… tanto para residentes como para visitantes.

Entre las actividades propuestas: “La Fiesta WD- Vino, Gastronomía y Música” en el Claustro de St. Francesc de Palma, acto central de Wine Days en el que participarán 10 bodegas de la DO (Bodegas José L. Ferrer, Jaume de Puntiró, Vins Nadal, Vinyes i Vins Ca Sa Padrina, Can Ramis, Vinya Taujana, Sebastià Pastor, Can Verdura Viticultors, Santa Catarina y Can Fumat) y con la colaboración de ASCAIB y de los productos de calidad, las IIGGPP Sobrassada, Ametlla, Oli y Ensaïmada de Mallorca y la DOP Formatge Mahón-Menorca;

Paisaje y Deporte con Rutas en bicicleta eléctrica por los viñedos y la V Marcha Nórdica por Santa Eugènia, con la Federació Balear de Muntanya i Escalada y el Comitè de Marxa Nòrdica;

Relajación y cata, con Essencia Pilates, en viñedos y bodegas, una actividad para preparar el cuerpo y la mente para realizar una cata con los 5 sentidos;

Teatro y Cine ofrece visitas teatralizadas a bodegas con Myotragus Teatre, Improvisaciones con olvídalotodo, y la proyección de “Entre Copas” en un viñedo;

Maridajes, talleres y showcookings en diferentes bodegas y espacios con Cati Pons, chef, Kike Martí, maestro arrocero y Carmen Pérez, experta en flores comestibles;

Poesía y Arte con las actividades de Poesia i Vi de la Fundació Mallorca Literària en el Jardín de la Casa Museu Villalonga y Arte y Vino con Saori “Noches de arte y vino para no artistas”, además de la música en directo de Minimal Fusion, Fil de Blues, Moonkey Doo y Barrilete cósmico que acompañará algunas de las actividades.

Amat ha reiterado el agradecimiento a todos los colaboradores que formarán parte de esta décima edición de Wine Days, instituciones y medios de comunicación, haciendo incidencia con la focalización de este evento hacia los visitantes, pero muy especialmente hacia los residentes. "Abrir las puertas de bodegas y viñedos, para realizar otras actividades que acompañen a la cata de vinos, es una fórmula de éxito asegurado". La combinación del vino con el paisaje, el senderismo, el teatro, la relajación; maridado con flores, con cine, con música y con gastronomía son la mejor manera de descubrir la DO Binissalem, sus bodegas y sus vinos.

La Directora Técnica ha explicado que el día 13 de mayo a las 13:30 h se celebrará un Brindis colectivo con motivo del “Día Vino DO”, a nivel de todas las DDOO vínicas de España, con el eslogan #PatrimonioColectivo, donde se reivindica la importancia de las Denominaciones de Origen para sus territorios y se reclama la creación de un día oficial del Vino, y al que se unirán la DO Binissalem y la DO Pla i Llevant.

La Consellera de Agricultura, Mae de la Concha, ha cerrado el acto dando la enhorabuena por el proyecto y poniendo en valor el patrimonio del interior de Mallorca, destacando su belleza y riqueza.

"El vino es un alimento y un acompañante, ha dicho de la Concha, que forma parte de la cultura mediterránea y Wine Days busca esto, precisamente, crear sinergias y poner en valor el patrimonio de la comarca".

El programa de actividades Wine Days 2023 está disponible en la web www.winedaysmallorca.com donde se pueden realizar las reservas e inscripciones a las actividades.

Todas las actividades de cata de vinos están restringidas a mayores de 18 años.

El Consejo Regulador recomienda un consumo de vino moderado y responsable.

El proyecto Wine Days 2023 contará con una ayuda del Fogaiba mediante los fondos FEADER.