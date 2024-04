El doctor José María Muñoz, de Clínica Rotger, Premio Nacional de Medicina Siglo XXI en Cirugía General Digestiva

El doctor José María Muñoz, cirujano general de Clínica Rotger, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Medicina en Cirugía General Digestiva en la VII Edición de los Premios Nacionales de Medicina Siglo XXI, celebrada en el Hotel ‘The Westin Palace’, en Madrid.

Actualmente, el doctor Muñoz, es el Jefe de Servicio de Cirugía General Digestiva de Clínica Rotger, donde ha realizado destacadas intervenciones pioneras en Baleares como el primer TAMIS robótico, que permite intervenir un cáncer de recto a través del ano asistido por robot. El doctor Muñoz también ha realizado el primer by pass gástrico robótico en las islas, así como el primer abordaje de la acalasia mediante cirugía robótica. Todas estas técnicas se han desarrollado en el Área Quirúrgica de Clínica Rotger que es la única de la sanidad privada en Mallorca que cuenta con un Robot Da Vinci Xi, de última generación. El doctor también destaca en la realización de técnicas de reparación abdominal como la Diástasis de Rectos y la cirugía endocrina.

Dentro de una carrera orientada a la excelencia y marcada por la continua innovación e incorporación de nuevas técnicas, el nuevo premio nacional de Medicina también ha dedicado esfuerzos a la docencia, participando en el desarrollo de técnicas quirúrgicas en la pared abdominal. Por otro lado, también ha sido activo en el campo de la investigación con la publicación de artículos como "Prospective, randomized clinical trial comparing the use of a single port device with that of a flexible endoscope for transumbilical cholecystectomy, en la revista científica Surgical Endoscopy. Así como, diferentes participaciones en congresos nacionales e internacionales para abordar cuestiones como la laparoscopia por puerto único, o los abordajes por orificios naturales, Cirugía NOTES.

“Ofrecer el mejor tratamiento al paciente”

Durante el acto de entrega de los premios el doctor Muñoz agradeció la confianza del director territorial de Quirónsalud, Víctor Ribot y a la familia Rotger por la incorporación de la Cirugía robótica a la Clínica, así como el trabajo de todo el equipo del Área Quirúrgica de Clínica Rotger: “Me siento afortunado de tener un gran equipo a mi lado, que todos los días pone su granito de arena, para que todos ofrezcamos nuestra mejor versión a los pacientes”.

Los Premios Nacionales de Medicina están organizados por ‘El Suplemento’, una editorial especializada que destaca la labor de aquellos profesionales que dedican sus vidas a cuidar y mejorar la salud de los demás. Este evento celebra el compromiso que caracterizan a la comunidad médica, promoviendo así la excelencia y el conocimiento a través de la docencia, la investigación y la atención al paciente.