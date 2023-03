Si tenemos en cuenta de que nos pasamos 8 horas en el puesto de trabajo, deberíamos ser conscientes también de todo lo que podemos llegar a compartir en nuestro día a día con nuestros compañeros o colaboradores: espacio, proyectos y preocupaciones durante horas y horas; y por ello, es muy importante construir un entorno agradable donde poder estar a gusto. Los resultados no solo serán positivos para ti: tanto tus compañeros como la empresa en general se beneficiarán de que te sientas cómodo y unido al equipo.

También es obvio que para poder fomentar un buen entorno debemos conocernos un poco más… y no surfear por las relaciones que establecemos. ¡Ojo! Que a lo mejor no me explico bien, y no quiero lugar a dudas, en ningún caso insinúo que debamos tener amigos en el puesto de trabajo, que, si es posible, pero fomentar relaciones positivas con nuestros colaboradores debería ser una responsabilidad adquirida. Una encuesta publicada por Michael Page, empresa de recursos humanos líder a nivel mundial en selección de personal cualificado, tenía por objetivo averiguar cómo diferentes sectores de la población se relacionan con sus compañeros de trabajo. Según este estudio nos dice que actualmente el 63% de los empleados de cualquier organización mantiene contacto con sus compañeros fuera del entorno de trabajo. No cabe duda de que un buen ambiente en el espacio de trabajo fomenta la productividad de los trabajadores. De hecho, el 93% de los entrevistados consideraron que una buena relación con los compañeros y con el jefe mejora el rendimiento.

Está claro que el bienestar y la satisfacción del empleado son los verdaderos motores del trabajo eficaz y de una organización con éxito.

Para poder establecer estas relaciones y que se mantengan existen estrategias que ayudan y dan soporte a fomentarlas, las gerencias de las organizaciones deberían promover este tipo de acciones a todos los niveles, implementar las relaciones positivas es más fácil de lo que uno cree, y está al alcance de todos…

Mantener una buena comunicación… Mantener una comunicación fluida y de contacto, no sólo a través de memorandos o de emails, o de la intranet de la organización, sino fomentar pequeños encuentros que faciliten una relación que permita compartir diferentes informaciones… Una comunicación con transparencia y periódica, pero no por obligación sino por convicción. Establecer un modelo de liderazgo competente… No confundamos a los jefes con los líderes, no confundamos dirigir con liderar, no confundamos imponer, con influir… un liderazgo de apoyo que mejores las relaciones, sobre todo entre la organización y los empleados. Fomentar la creatividad y la cooperación… Realizar actividades de team-building, de responsabilidad social corporativa, un compromiso empresarial que nos brinda la posibilidad de incorporar a toda la organización y genera un gran impacto para la organización y una gran aportación a la sociedad Fomentar el trabajo en equipo… colaborar en los objetivos, fomentar el apoyo grupal. Tomar conciencia de la importancia de la cohesión del grupo y lo que significa para la organización. Compartir los éxitos… Valorar el trabajo de los demás es fundamental para fortalecer el clima y las relaciones, demuestra el compañerismo e el interés que se tiene por el éxito del trabajo a todo el equipo.

Cualquier relación personal puede llegar a ser foco de conflicto, le invito a que se adelante empezando por poner en práctica estos cinco tips. Podríamos poner muchos más, pero aquí tenemos ya un buen trabajo por donde comenzar. Invertir en mejorar las relaciones de los profesionales de su organización es una forma de aumentar la felicidad y el bienestar de su equipo, al mismo tiempo que invierte en motivación y en productividad. A partir de aquí todos irán a sus puestos felices y satisfechos.