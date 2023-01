Todas las áreas de cualquier empresa son fundamentales no solo para el desarrollo óptimo y eficiente de la misma, sino también para conseguir los objetivos planificados con éxito y mantenerse. Habitualmente, por mi trabajo, con una ce las áreas que más me relaciono es precisamente con la de Recursos Humanos. Pensemos que, si el principal activo de cualquier empresa es el de las personas, debería ser esta una de las áreas más importantes de la organización.

Si pensamos en cuáles son las funciones del Área de Recursos Humanos, probablemente pensemos en contratación, despidos, nóminas… y no van desencaminados, pero sus funciones van mucho más allá, no solo hablamos de contratación, sino también del desarrollo de empleados, la gestión de los planes de beneficios y la administración de los conflictos laborales. Los recursos humanos también trabajan para ayudar a fomentar un ambiente laboral seguro y productivo. En este artículo, no solo examinaremos algunas de las principales responsabilidades y funciones de los recursos humanos, sino que va ahí mi reconocimiento por su importante función a la hora de amalgamar todas las áreas de la organización, de ahí que cambie el orden de los términos y anteponga a los Humanos con Recursos, personas con capacidades y recursos necesarios para promover el bienestar de los empleados en la organización.

En lo que concierne a contratación y desarrollo de empleados, ellos son responsables de identificar y reclutar candidatos adecuados para los puestos de trabajo que en la mayor parte de los casos no son de su área y la petición viene de otras. Tener claro el perfil que se busca, y las competencias que necesita para obtener los resultados que queremos, créanme que no es tarea nada fácil, y menos cuando la selección es para otros. Esto implica la publicación de anuncios de empleo, en el lugar adecuado, entrevistar a los candidatos y seleccionar aquellos que cumplan con los requisitos de la posición. Pero la tarea no termina con la selección, una vez que los empleados son contratados, también son responsables de ayudar a desarrollar sus habilidades y capacidades a través de la capacitación y mentoría. Fundamental un buen proceso de onboarding, acompañar durante un tiempo a nuestro nuevo compañero para facilitarle el conocimiento no solo de la parte operativa de su trabajo, sino también de la organización, determina un factor fundamental que nos puede llevar al éxito o al fracaso del perfil reclutado según nuestro nivel de implicación con el mismo.

Gestión de planes de carrera: Los RR. HH. son los responsables de detectar necesidades formativas del grupo, buscar las herramientas adecuadas para cubrir esas necesidades y desarrollar diferentes planes de formación adecuados a estas necesidades y una vez que todo esto lo consigan, conseguir que los compañeros para los cuales se crea un programa formativo participe, quizás les parezca fácil, pero créanme que habitualmente la operativa se come a las necesidades y se suele priorizar a la primera para postergar a la segunda para otro momento más idóneo que en muchos casos no llega.

Gestionar la administración de los planes de beneficios de una empresa. Esto incluye la implementación de un plan de seguro médico y dental, la administración de programas de compensación para los empleados y la organización de eventos de beneficios como fiestas de navidad, fiestas de verano y programas de incentivos. En definitiva, trabajar por el bienestar de los equipos a todos los niveles

Gestión de conflictos laborales: Los recursos humanos también pueden ser responsables de gestionar conflictos laborales, lo que implica identificar los problemas y buscar soluciones equitativas. Esto puede incluir la mediación entre empleados, la investigación de acusaciones de comportamiento inadecuado y el establecimiento de procedimientos disciplinarios.

Sin olvidarse que esta área debe promover un ambiente laboral seguro, son responsables de fomentar un ambiente laboral seguro y productivo. Esto implica el desarrollo de políticas y procedimientos para prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, así como la implementación de planes de seguridad para proteger a los empleados.

Sé que en toda organización todas y cada una de las áreas que la representan con sus equipos son importantes, pero hoy el agradecimiento por mi parte va para todos esos humanos con recursos, que forman el departamento de RRHH y que aunque de una forma menos visible de cara al público, son capaces de sostener y mantener el equilibrio social en la organización.