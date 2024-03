Empresas y estudiantes se citan en el ‘Job Day’ de la UIB

En la Universitat de les Illes Balears (UIB) el mes de marzo se asocia a la celebración del Job Day, jornadas en las que empresas y entidades de nuestra Comunidad establecen contacto directo con potenciales trabajadores. Así, empresas o entidades como Camper, Colonya-Caixa Pollença, Ángel 24, Cuatrecasas, Riu Hotels, Ok Mobility, Palma Activa o SOIB interaccionan con perfiles profesionales de todo tipo y condición, si bien esencialmente los asistentes son estudiantes universitarios.

El martes y el miércoles de esta semana las instalaciones de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) han sido el punto de encuentro de esas jornadas de contacto directo, con más concurrencia que nunca, tanto en lo relativo a número de empresas como de visitantes. Coincidiendo con la apertura, el martes por la mañana el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; departió con empresas y estudiantes, acompañado por el director de la Fundació Universitat-Empresa, Luis Vegas, la directora del Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP), Maria del Mar Socias, y la directora de la EHIB, Maria Llompart.

Para Sáenz de San Pedro, «poner en contacto a empresas y trabajadores (en este caso, estudiantes) como hace el Job Day es una cuestión muy importante. Nosotros estamos presentes a través del SOIB, también ayudando a casar esos perfiles profesionales que demandan las empresas con los propios interesados en oportunidades en el ámbito laboral. Es fantástico: en esta ocasión se juntan más de 160 empresas e instituciones y una cantidad de jóvenes espectacular».

Las demandas de las empresas

Para la mayoría de empresas y entidades, la asistencia al Job Day es ya una costumbre, pero también las hay debutantes. Es el caso de Colonya-Caixa Pollença, cuyo responsable del área institucional, Juanjo Caldés, explica que «ésta es una oportunidad para detectar este talento que a menudo necesitamos cuando buscamos personal. En nuestro caso, además, estamos abriendo oficinas y lo necesitamos. Aquí está el talento y la gente joven. Todos nos hacemos mayores y necesitamos nuevas generaciones, nuevo personal, nueva creatividad. La juventud actual aporta al mercado laboral la innovación (hablo de nuevas tecnologías, de Inteligencia Artificial y otra forma de ver y entender el siglo en el que estamos».

Alejandro Guasp, del departamento de Personal de Ok Mobility, refiere: «En otras ediciones no cubrimos toda la oferta presentada, porque los perfiles son preferentemente júniors. Pero en esta ocasión,tenemos muy buenas expectativas para sacarle el máximo provecho, porque hay mucha asistencia de estudiantes, que pueden encajar con los perfiles que ofrecemos. En total, tenemos cinco ofertas sobre la mesa para poder cubrir: informáticos, personal para atención al cliente, comercial-administrativo…».

John Corrales, técnico de Recursos Humanos de Ángel 24, comenta que para su empresa la relación con el Job Day de la UIB viene de lejos. «Ofrecemos la posibilidad a los jóvenes que están estudiando (o acabando sus estudios) de compatibilizar esa parte con unas prácticas, porque les podemos permitir esa incorporación al mercado laboral. Ofrecemos tres puestos de trabajo para los departamentos de informática, de marketing y ventas y el de recursos humanos». Y sostiene: «la juventud actual viene muy bien preparada en cuanto a teoría, pero el paso al mundo laboral suele costar un poco más. Por ello, siempre que contratamos a un becario, le dedicamos el tiempo que requiere, para que la relación sea beneficiosa para ambas partes».

Fátima Ezzahra, de Recursos Humanos de Grupo Tragsa, afirma por su parte que «nuestro objetivo aquí es la atracción del talento de residentes de Balears, porque nos cuesta bastante encontrar determinados perfiles en nuestra Comunidad. Constatamos la dificultad de encontrar perfiles más técnicos: ingeniería (sobre todo, ingeniería industrial) , arquitectura… Todos tenemos la imagen de las islas como un sitio idílico para residir, pero el alquiler es muy caro. En esta ocasión, hemos presentado siete ofertas de empleo, pero no quiere decir que no tengamos otras en activo, ya que podemos estar trabajando en el proceso de selección de otras».

Representantes del departamento de Inserción de Fundació Deixalles, Natalia Prous y Carme Matas también han estado esta semana en el Job Day. «No contamos con estand, pero hemos asistido porque aquí están muchas empresas colaboradoras y otras con las que podríamos establecer una nueva colaboración. Nosotras nos dedicamos a un proyecto que tiene que ver con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. Ahí donde hay empleo y oportunidades de empleo, Fundació Deixalles intenta estar presente».

Las expectativas del alumnado universitario

Entre el alumnado universitario presente en las jornadas, Tomás Dengra, de 21 años, estudia tercer curso del grado de Ingeniería informática y destaca que «es una buena oportunidad para buscar prácticas o un trabajo para el verano, lo cual estaría muy bien. Es cierto que los informáticos lo tenemos bastante bien en cuanto al acceso al mercado laboral. He pasado por unos cuantos estands de empresas y cuando he dicho que estoy estudiando informática, ya me han dicho que les interesa mi perfil».

Con 20 años, Cati Jiménez y Judit Metidieri son amigas y estudiantes de la UIB. Jiménez cursa tercero de tercero de Administración y Dirección de Empresas; Metidieri, primero de Bioquímica. «Estuve en Job Day el año pasado y la verdad es que es muy interesante: puedes acercarte a las empresas que te llamen la atención y éstas te informan sobre sus necesidades. Estas jornadas nos dan la oportunidad de hablar con representantes de empresas en las que algún día podemos trabajar», resume Jiménez. «Para mí -explica Metidieri- Job Day, es muy interesante: es una manera más de acercar al alumnado al mercado laboral y a lo que nos vamos a encontrar cuando acabemos el grado».

Llorenç Rayó, también de 20 años, estudia segundo curso de Dirección Hotelera en la EHIB y, cuenta su experiencia en Job Day. «Estoy buscando un trabajo para el verano a jornada completa para adquirir experiencia en el sector, ya sea en recepción o en sala. He hablado con tres o cuatro hoteles, y el perfil de lo que demandan encaja bastante con lo que estoy estudiando».

A la pregunta: ¡Qué aportan los estudiantes a la empresa?, éstas son sus respuestas. «Yo creo -dice Jiménez- que sobre todo las ganas de aprender y de ser mejor trabajadora y ir aprendiendo poco a poco». Metidieri apunta en la misma línea que su amiga. «Básicamente, una buena actitud, el querer aprender cada día». Rayó ,finalmente, subraya: «Yo aportaría mucha responsabilidad y ganas de trabajar duro».