Isabel Vicens, presidente ejecutiva: «Debido al etiquetaje, el cliente a menudo no distingue el producto local»

¿Cómo definiríamos Agromallorca? ¿Cuál es su filosofia empresarial?

—Agromallorca, constituida hace 59 años, es una cooperativa integrada por un grupo de empresas productoras, la mayoría ligadas a nuestra familia. Payeses que producen alimentos de calidad, sostenibles y duraderos. Nuestra mirada no está puesta en el corto sino en el largo plazo. Nosotros no obtenemos resultados inmediatos, que es lo que prima en la sociedad actual, los conseguimos con el tiempo y el trabajo diario. El ejemplo de los invernaderos, que requieren de una inversión muy grande, es muy significativo en este sentido. Nos hemos especializado mucho (no nos quedaba otra opción) en variedades más locales. En todo caso, somos plenamente conscientes de que no podemos competir en precios, es imposible. En Murcia los tomates son más baratos que los nuestros, lo mismo en Almería y en Marruecos.

El problema es que, a menudo, la clientela no los distingue. O por diez céntimos de diferencia, se queda con el producto más barato. Así las cosas, nos tenemos que distinguir en productos que no sepan hacer en otros sitios o bien que no les compense hacerlos. Por ejemplo, el tomate de ensalada se venderá en todo el mundo; sin embargo, la tomàtiga de ramellet sólo se venderá en Mallorca y en Cataluña, que es donde la conocemos y apreciamos.