El Palma Futsal está interesado en Sokolov, pívot del Sporting de Portugal

El Palma Futsal está interesado en fichar a Anton Sokolov, pívot del Sporting de Portugal. El internacional ruso, de 25 años, es uno de los futbolistas más deseados por la dirección deportiva del bicampeón de Europa para reforzar la plantilla la próxima temporada.

El jugador tiene un año más de contrato con el conjunto luso, pero el hecho de tener el cupo de extranjeros cubierto para la campaña 2024/2025 le obliga a una salida. Sokolov, que llegó a uno de los ‘grandes’ del continente en el verano de 2022 tras deslumbrar en el Sinara Yekaterinburgo de su país, está en la agenda de numerosos clubes, por lo que a los mallorquines les tocará esperar.

La intención del Sporting es ingresar algo por su venta, pero en el caso de que ningún equipo pague traspaso no le quedará otra opción que rescindirle. Y eso sería la situación ideal para el Palma Futsal que, aunque a nivel económico no puede competir con muchos de sus rivales, sí espera seducirle con el ambicioso proyecto que tiene por delante, con la disputa de la UEFA Futsal Champions League y la Copa Intercontinental, donde defenderá el título. Eso sí, no es descartable que si los portugueses fijan un precio bajo, alrededor de los 50.000 euros, los de Son Moix puedan hacer el esfuerzo.

Además, otro de los alicientes para tratar de convencer a Sokolov es el atractivo que tiene la Liga española para un jugador que ya conquistó la portuguesa el pasado curso y fue finalista, precisamente cayendo frente al Palma, en el Velòdrom Illes Balears, en la Champions de 2023. De hecho, fue el autor del polémico gol que los árbitros anularon en aquel histórico partido y que podría haber cambiado su desenlace.

Sokolov, a la derecha, celebra un gol con la selección rusa. / UEFA

Sokolov aportaría mucho talento al ataque de los verde pistacho. Es un pívot zurdo, aunque también puede actuar de ala, lo que sería un buen recurso para el técnico Antonio Vadillo. Posee un gran juego de espaldas, es habilidoso y con talento a la hora de asociarse con sus compañeros.

Esta temporada ha anotado diez tantos en treinta y un partidos, mientras que en la anterior, con más protagonismo, marcó veintidós en treinta y nueve. Está por ver qué sucede con Bruno Gomes y Gordillo, los actuales pívots de los baleares, pero Sokolov sería un refuerzo de lujo para un equipo que perderá a Tayebi y que está obligado a tratar de mantener el nivel que le ha llevado a lo más alto de Europa por segunda vez consecutiva.