Martín Xamena, Administrador y director de Hotel BonSol: «La vivienda vacacional contribuye notoriamente a la saturación turística de Mallorca»

¿Qué valoración hace de la temporada hoy por hoy en su establecimiento hotelero?

Sin estar acabada aún, la temporada desde el punto de vista de la ocupación se puede catalogar de muy buena, puesto que estamos en registros de 2019. En los últimos años, nos encontramos con que clientes de viviendas vacacionales se hospedan en nuestro hotel unos días, hasta tener disponible esa casa contratada. Ese hecho comporta para nosotros que la estancia media de la clientela haya disminuido: hemos pasado de 10 días a cuatro o cuatro días y medio. Antes podíamos tener una decena de salidas al día y ahora tenemos unas 25 o 30. Y hay que considerar que para preparar una habitación una camarera de piso requiere de 20 minutos, mientras que para una salida se necesitan 60 minutos, con lo cual se necesita más tiempo y más inversión en personal. Por otra parte, como en los hoteles hay dificultades para encontrar personal, se ofrece un complemento a los profesionales, lo cual también aumenta el coste. A ello tenemos que añadir que el precio de la electricidad, el gas y las materias primas se ha disparado de un modo increíble. Cabe considerar que en el acuerdo con los turoperadores se firman los precios un año y medio o dos antes del inicio de la temporada, con lo cual es difícil medirlos exactamente con esa antelación. ¿Qué quiero decir con ello? Que la ocupación de esta temporada será parecida a la de 2019; habiendo aumentado los precios del alojamiento, pero con unos costes que se han incrementado muy por encima de esa subida. La conclusión es que los beneficios de la temporada, con un incremento de facturación del orden del 12% respecto a los registrados en 2019, serán más bajos de lo habitual por el incremento de los costes.

¿Han colgado el letrero de completo?

Prácticamente. Como cada año en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, el porcentaje de ocupación del Hotel Bonsol ronda el 90% por vacíos concretos que se producen: en ocasiones nos encontramos con clientes que quieren la misma habitación en la que se han alojado en años anteriores y eso implica que tenga que estar libre a su llegada, aunque conlleve no tenerla ocupada dos o tres días. Por nacionalidades, nuestro principal cliente es el británico (40%) seguido del alemán (25%). El resto son escandinavos, franceses y de otros países. Turistas nacionales, en cambio, tenemos muy pocos. Más allá de la nacionalidad, tenemos varios perfiles de clientes. Por un lado, el cliente que nos visita en varias épocas del año; suele tener más de 50 años y es un viajero asiduo. Por otro, en los meses de julio y agosto tenemos a muchas familias con hijos y, finalmente, también contamos con clientes de viaje de novios. Es un tipo de cliente poco dado a la fidelización: una pareja puede venir al hotel por el viaje de su boda y no volver hasta celebrar las bodas de plata. Tenemos muchos casos con esa circunstancia.

¿A través de qué vías les llegan a ustedes los clientes?

El 50% de nuestra clientela nos llega a través de turoperación –actualmente operamos con ocho turoperadores británicos y tres alemanes–, y el otro 50%, por el booking y la gestión directa del cliente. La forma de contratación depende esencialmente de la edad del cliente. Con 20 o 30 años, uno no tiene ningún problema en contratar directamente a través de internet, valorando distintas ofertas y posibilidades, pero con 70 años uno no quiere líos, sino que suele hablar con su agente de viajes para que le gestione todo y atienda eventuales contingencias. Nosotros tenemos clientes desde hace 30 años que llegan a través de los turoperadores. Para un hotel independiente como el nuestro, el turoperador es muy importante porque el agente de viajes puede recomendarnos a un cliente nuevo según el tipo de estancia que desee.

Mallorca vive desde hace unos años, con el paréntesis de la pandemia, una situación de cierta saturación. ¿Hasta qué punto le preocupa?

En Mallorca tenemos turismo desde hace 60 o 70 años, y nunca nadie, hasta los últimos seis, siete años, había hablado de saturación turística. En esos últimos años, la saturación viene derivada de las viviendas vacacionales y de los cruceros. Si llegan a Palma tres cruceros de 5.000 personas en un mismo día, podemos encontrarnos fácilmente con que 10.000 o 15.000 de esas personas quieran salir a la ciudad a pasear o comprar. En cuanto a las viviendas vacacionales, tienen el inconveniente contrario al denostado todo incluido, del que se argumentaba que propiciaba que el cliente no saliera del hotel; lo que ocurre ahora es que el cliente de la vivienda vacacional, por lo general, no permanece en ella, sino que sale a las playas, los restaurantes y los supermercados donde están los residentes mallorquines. En el caso de Alcudia, por ejemplo, con sus magníficas playas, se constata que el cliente de los hoteles de primera línea no acude a las mismas, sino que suele permanecer con toda la comodidad del mundo –sus bebidas y su tumbona– en la piscina del propio hotel. Es decir, el cliente de la vivienda vacacional comparte la mayoría de la oferta del residente y eso contribuye notoriamente a la comentada saturación turística en Mallorca.