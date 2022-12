La gastronomía es esencial una parte muy importante para triunfar en estas fiestas navideñas. Las Islas cuentan con una gran variedad de propuestas gastronómicas de calidad con los sabores de siempre, elaboradas con productos de calidad y proximidad, que sorprenderán a familiares y amigos. Viste tu mesa con almendras de la IGP Almendra de Mallorca, sobrasada de la IGP Sobrassada de Mallorca, aceite de la DO Oli de Mallorca, queso de la DOP Queso Mahón-Menorca y acompáñalo con vinos de la DO Binissalem, la DO Pla i Llevant y Vi de la Terra Mallorca, y triunfarás.