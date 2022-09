La DO Oli de Mallorca está de aniversario. Cumple dos décadas. «Son 20 años de Denominación de Origen, lo que significa que salimos de la adolescencia para asentarnos de manera definitiva», así lo asegura Joan Mayol, presidente de la entidad que anoche celebró su 20 aniversario en un acto institucional en Can Tàpera. Ya con 20 años a sus espaldas, la DO Oli de Mallorca tiene el reto de «estar más presente en las mesas de las familias y de los establecimientos de la isla». Por eso, asegura su presidente, «nos comprometemos a mantener la máxima calidad del aceite, a servir con toda la ilusión a la gastronomía y contribuir a una alimentación más saludable de todos los isleños». Joan Mayol deja claro que en estos momento el aceite de Mallorca «se ha asentado definitivamente, hemos conseguido tener el prestigio que merece todo el trabajo que hay detrás de la DO Oli de Mallorca». Y es que «hay más de mil familias que son productores de aceitunas que termina transformada en aceite y, por lo tanto, no hablamos de pocas empresas sino que tenemos una base social importante que queremos consolidar», añade Joan Mayol, que lamenta que la campaña de este año no sea buena. «La climatología no ha acompañado. En las fincas de secano, la producción es baja pero tenemos una ventaja y es que la climatología ha sido la gran enemiga de la mosca del olivo, por lo tanto, la calidad será buena», resume.

20 años, 20 diplomas En el transcurso del acto de celebración del 20 aniversario, la DO Oli de Mallorca entregó 20 diplomas para agradecer el apoyo en este camino que empezó a recorrer hace dos décadas. En el acto no faltaron autoridades como la consellera de Agricultura, Mae de la Concha, y la presidenta del Consell, Catalina Cladera. Entre las distinciones, destacan cinco personas que llevan veinte años inscritas en la DO. «Son cinco de muchos que llevan 20 años en la entidad», reconocen. Ellos son: Pep Solivellas, Tomeu Arbona, Pere Joan Suau, Magdalena Seguí y Lluís Bezzina. También hubo mención especial para los comercializadores que desde el primer momento apostaron por el producto como Fet a Sóller, Eroski, Dufree o El Corte Inglés. Asimismo, en su 20 aniversario Oli de Mallorca quiso premiar a los medios de comunicación que también han contribuido a contar la labor de la DO como Diario de Mallorca, cuyo diploma recogió la directora Marisa Goñi. Última Hora, IB3 Televisió y la periodista Conxa Rosillo también recibieron su distinción. Otro de los diplomas entregados de la velada fue para Mateu Morro, que en 2002 era el conseller de Agricultura que firmó el decreto de creación de la denominación de origen. La tafonera Catalina Alcina, el chef Koldo Royo, el técnico Federico Martín o la Promoción Económica y producto local también fueron distinguidos. En este día tan especial, no faltó el presidente de honor de la DO Oli de Mallorca, Pep Oliver. Además se entregaron diplomas a Toni Piña y Sebastià Solivellas, que también presidieron la entidad. Tras el acto institucional, los invitados brindaron por los 20 años de la DO en una cena amenizada por la música de Marta Elka y Toni Pastor.