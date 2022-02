«Queremos replantar almendros para volver a tener el paisaje de Mallorca al 100%»

Toni Bonafé preside la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ametlla de Mallorca y en este 16 de febrero, Día Mundial de la Almendra, explica que su objetivo es dar a conocer y poner en valor la almendra mallorquina que está en nuestras recetas tradicionales y los almendros que configuran nuestro paisaje. «Queremos poner en valor la almendra mallorquina ante la sociedad», señala. Y es que en los últimos años la xylella y las sequías han pasado factura al almendro pero afortunadamente se están haciendo nuevas plantaciones que cambiarán el paisaje de la isla y que al ser otras variedades se confía en que sean resistentes a la xylella.

¿La xylella y las sequías han obligado al sector a transformarse a marchas forzadas?

Es un sector que está en transformación debido a la xylella, lo que provoca que el cultivo se esté regenerando. El almendro ha sufrido un enorme retroceso en nuestra isla debido a enfermedades como la xylella y largos periodos de sequía. Por ello, la producción de almendra de Mallorca ha descendido muchísimo en los últimos diez años. En estos momentos lo que queremos es promocionar las nuevas plantaciones de almendros. Es decir, replantar almendros para volver a tener al 100% el paisaje de Mallorca con la flor de almendro y la almendra mallorquina.

¿La replantación está en marcha?

Está en marcha la replantación. En 2021 salió una línea de ayudas financiadas a través de fondos Next Generation que va dirigida al sector de la almendra para replantar fincas de almendros dañados por enfermedades, por ello, se está poniendo en marcha la recuperación del paisaje y de la almendra mallorquina. En mi caso, hice la primera replantación en 2018. Ahora se ha reactivado el sector. En 2018 y 2019 hicimos replantaciones y en 2022 volvemos a hacer replantaciones con los fondos Next Generation. Este año plantaremos los almendros pero hasta dentro de cuatro o cinco años no entrarán en producción y no tendrán un efecto visible hacia el paisaje de la isla.

¿Cómo afecta el ‘boom’ de la algarroba?

Hoy en día el precio de la algarroba puede llevar a pensar a alguien que en vez de almendros, debe sembrar algarrobos. Son dos cultivos muy diferentes. Un almendro a los cuatro o cinco años se puede llevar a producción, en cambio un algarrobo el periodo es más largo. En la isla, de todas maneras, tradicionalmente en los frutos secos ha habido almendros y algarrobos como cultivos asociados y tanto si se siembran almendros como algarrobos seguimos cuidando la agricultura y el paisaje de nuestra isla.

¿Qué momento vive la almendra mallorquina y qué retos se plantean?

Ahora mismo venimos de unos años donde la producción ha bajado muchísimo debido a la xylella y las sequías. Venimos de una producción baja. Intentamos recuperar esta producción y vemos que la manera de hacerlo es a través del IGP Ametlla de Mallorca. Hay que diferenciar la almendra hecha en Mallorca de otras almendras. Nuestro trabajo es seguir promocionándola desde la plantación de los almendros hasta la comercialización del producto.

¿Qué datos de comercialización manejan?

De 2020 a 2021 hemos subido la comercialización de almendra IGP Mallorca un 60% y se están comercializando 15.000 kilos de almendras IGP Mallorca. Los datos van al alza. Hasta ahora solo se comercializaba la almendra cruda pero desde 2021 también podemos comercializar la almendra tostada. A partir de este 2022 también podemos incorporar productos elaborados con almendra mallorquina como productos IGP, por ejemplo, la almendra molida o la harina procedente de la almendra IGP podrá llevar dicho indicativo.

Poder promocionar productos elaborados a partir de la almendra mallorquina con el indicativo IGP es un peso importante para dar fuerza al sector...

Efectivamente, lo que vimos desde la IGP es que no podíamos permitir que solo se reconociera la almendra entera ya que es muy tradicional en Mallorca hacer muchas recetas con almendras. En 2021 se comercializó como IGP la almendra tostada y el objetivo de este año es que se incorporen todos los productos gastronómicos como harinas, laminados o troceados de almendra IGP.

¿Qué tiene de especial la almendra de Mallorca?

La almendra mallorquina tiene unos aceites que le dan una textura muy especial cuando la tenemos en la boca.