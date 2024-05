La opinión de Sebastià Adrover: No ha dicho su última palabra

No voy a negar que los tres que cogieron el micrófono hablaron con el corazón en la mano, pero la realidad es que el acto fue tan frío como breve. La relación del Mallorca con Javier Aguirre ha sido exitosa, pero debía finalizar. Pablo Ortells acierta porque el ciclo estaba agotado, pero el mexicano, que ayer se mostró muy agradecido con el club por haber organizado un adiós inusual en el mundo de fútbol, no ha dicho su última palabra, ni mucho menos. Está por ver si sacará la artillería este sábado en su comparecencia previa en el duelo de Getafe, o en la de después en el Coliseum, pero es evidente que ayer no era el escenario para mostrar su malestar por las formas en las que se la comunicado que no se le ofrecería renovar. Estaba afectado, eso no lo disimuló, porque le hubiera gustado irse él y no que le dijeran que no le querían. Llamó la atención que solo hubiera dos jugadores de la plantilla en una sala repleta de periodistas y trabajadores del club. Raíllo y Maffeo fueron a título personal, no como representación del vestuario, un matiz importante que, siendo inocentes, sorprende. No es casualidad.

Suscríbete para seguir leyendo