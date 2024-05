Mateu Morey, de sufrir tres años por las lesiones a acabar en una final de la Champions League

A Mateu Morey le ha tocado vivir una etapa muy difícil en su carrera. Tres años de lucha contra las lesiones, primero tras una rotura de los ligamentos de su rodilla derecha en 2021 y, más adelante, en 2022, una rotura en el menisco lateral de la rodilla izquierda. Ahora, el lateral de Petra está a un partido de tocar el cielo como futbolista si el Borussia Dortmund conquista la final de la Champions League.

Una semana redonda para el mallorquín, que el pasado fin de semana disfrutó de su primer partido como titular en la Budensliga y jugando por primera vez en Signdal Iduna Park con afición, algo que no pudo vivir por la pandemia. "Esta semana ha sido espectacular. Después de tres años jugué mi primer partido de titular. También el primero que jugué ante la afición, porque con la pandemia no pude hacerlo. Y ahora esto, así que mejor imposible. Ahora solo falta acabar de la mejor forma posible la Liga y culminarlo el 1 de junio en la final", destacó al ser entrevistado por Movistar.

😍 Un mallorquín que seguro que estará en la final de Wembley



Mateu Morey y la hazaña del Borussia Dortmund en París. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/Z8BKt6yy8g — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 7, 2024

Este martes, tras eliminar el Borussia Dortmund al PSG del mallorquín Marco Asensio y el exbermellón Kang In Lee, Morey no pudo ocultar su alegría por superar la eliminatoria. "Estoy muy contento, es algo que no se puede explicar con palabras, es un sentimiento increíble. El equipo ha hecho una temporada espectacular en la Champions League y somos merecidos finalistas", apuntó.

Morey recomendó a todos los seguidores del fútbol que vayan al menos una vez a vivir un partido en el estadio de l Borussia Dortmund. "Es una ciudad en la que se respira fútbol. Siempre ves alguna camiseta del equipo. Han venido hasta París para animar y ya se están sacando los billetes para Wembley. El estadio es un lugar donde todo amante del fútbol tendría que ir por lo menos una vez en su vida. Es mi quinto ahí y lo estoy disfrutando muchísimo", destacó.

A falta de saber quién será su contrincante en la final de Wembley del día 1, Morey reconoció que no le importa: "Que venga el que sea mejor, las finales están para ganarse".