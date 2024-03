Jesús Gordillo, jugador del Palma Futsal: «Todavía no hemos demostrado que merecemos un título nacional»

Jesús Gordillo, pívot internacional del Palma Futsal, afronta con ilusión una Copa de España a la que el conjunto mallorquín llega con ganas de rivindicarse. Ya recuperado de una lesión muscular, califica de «montaña rusa» la temporada que está realizando el equipo y pide «estar bien en defensa» para tener opciones de tumbar al Movistar Inter.

¿Llega en un buen momento esta Copa de España?

Sí. Esta temporada no está siendo todo lo buena que queríamos, sabemos que estamos encajando muchos goles y somos los primeros que hacemos autocrítica. Es verdad que perder en la Copa del Rey contra el Betis fue doloroso. El equipo tiene que dar un paso hacia adelante porque, si no, el resto de la temporada puede ser desastrosa. Los nuevos se han incorporado muy bien al grupo, están jugando más y el otro día contra el Valdepeñas (7-3) dimos una muy buena imagen en Son Moix. Vamos con la esperanza a la Copa de España de hacer un partido parecido contra Movistar Inter.

Más de media plantilla es nueva. Parece que ahora ya están más adaptados.

Sí, tenemos jugadores nuevos muy buenos, pero el problema es que este año estamos teniendo una montaña rusa, hay partidos en los que estamos muy bien, estamos concentrados, encajamos pocos goles y jugamos fluidos, y hay otros que encajamos más goles de la cuenta y no terminamos de estar bien. Eso requiere un tiempo y ahora estamos en un tramo de la temporada bastante bueno.

¿Qué Movistar Inter espera?

Sabemos que no es el mejor Movistar de los últimos años, pero es el único equipo que nos ha ganado los dos partidos de Liga y eso nos duele un poco en el orgullo. Enfrentamos este partido con la máxima ilusión y ganas porque es una oportunidad muy buena para redimirnos.

¿Qué tienen que hacer bien para meterse en semifinales?

Sobre todo estar bien en defensa porque es lo que más nos está penalizando este año. Llevamos un montón de goles encajados y en estos partidos de eliminatoria hay que manejar un resultado corto y saber llevarlos hasta el final para tener opciones.

El Palma Futsal solo ha pasado una vez a semifinales en once participaciones. ¿Les pesa esta estadística?

Sí, bromeamos mucho con eso. La Copa de España es la competición que peor se nos da, pero, por probabilidad, al final tienes que pasar. Nos hemos caído tantas veces en cuartos que alguna vez nos tocará meternos en las semifinales.

Y después la lógica dice que les tocaría el Barcelona en semifinales. ¿Lo piensan?

Claro que lo piensas cuando sale el sorteo, pero cuando salgamos a la pista contra el Movistar, no. Y el factor afición hace mucho en estos torneos y en ese sentido hemos tenido suerte porque las cuatro mejores aficiones que van a ir a Cartagena están en el otro lado del cuadro. Quizá el jueves la gente irá con nosotros, será David contra Goliath.

Muchas voces del fútbol sala nacional destacan que el Palma Futsal, que tiene una Champions y una Intercontinental, pero todavía no ha ganado un título español. ¿Esto les influye?

Tienen razón, son datos y no opiniones. Es que todavía no hemos demostrado que merezcamos un título nacional, quizá cuando más cerca hemos estado es en la tanda de penaltis de hace dos años contra el Barça en la Supercopa, pero realmente no hemos estado a la altura de las situaciones muchas veces a nivel nacional. Nos pesa un poco, pero cada competición es una oportunidad nueva para demostrar y a eso vamos a Cartagena.

Queda poco para la ‘Final Four’ de la Champions en Armenia. ¿Piensan en ello?

Es que queda más de un mes para eso. Si nos ponemos a pensar en la Champions se nos olvida todo lo que tenemos ahora, que es muy importante de cara al futuro. Hay que competir bien en esta Copa de España, hay que seguir ganando partidos de Liga porque estamos en la pomada entre los primeros de la Liga y ser primero o segundo en el play-off para tener el factor cancha a favor.

¿Qué hace diferente a una Copa de España?

Recuerdo verla en televisión todos los años en casa con mis hermanos, amigos y compañeros de equipo y pensar que ojalá estuviera ahí. Esta competición, con las ocho aficiones en el pabellón, conviviendo el fin de semana y en el hotel, se vive con un aura muy especial. Y de verlo por la tele a poder vivirlo como jugador es un lujo.

Viene de una lesión en el abductor que le dejó sin jugar ante el Valdepeñas. ¿Ahora cómo está?

Me siento muy bien. Hemos hecho un buen trabajo desde el día del Betis que me hice daño y hemos hecho un trabajo con los fisioterapeutas para llegar bien a la Copa de España. Estoy con las máximas garantías para jugar.

Si usted está bien, el Palma Futsal lo nota.

Eso hay que preguntárselo a los jugadores. No me gusta mucho hablar de eso, pero sí puedo decir que cuando estoy inspirado me vuelvo muy asociativo, estoy muy cómodo en el campo y eso a los compañeros les gusta. A los jugadores que corren más, que no me considero entre ellos, les gusta tener un pívot asociativo en el que puedas descargar el juego y que el juego pueda fluir.

